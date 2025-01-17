張嘉郡批農業部造謠…陳駿季：若業務費刪至1元 空有錢也無法執行

在野黨提案大幅刪減、凍結各部會今年度文宣費與業務費惹議。農業部前天發新聞稿宣稱若業務費刪到只剩下1元，將影響老農福利津貼發放等業務，遭立委張嘉郡批評造謠。對此，農業部長陳駿季今回應絕無造謠，當攸關機關運作的業務費遭刪除，空有經費，也無法執行，相當於人的喉嚨被掐住。

針對張嘉郡昨指老農福利津貼發放、農民職業災害保險等預算一毛未刪，要農業部「別帶頭造謠、當網軍部」，陳駿季回應，業務費中的行政費涉及機關基本運作，當農業部的基本運作被刪到剩下1塊錢，換句話說，整個農業部沒有辦法維持人事、水電、通訊及資訊系統，即使空有經費，但機關無法運作、執行，沒辦法提供申領及檢核服務，天然災害發生時也無法第一時間迅速啟動救助。

他進一步說，誠如張委員所說，農業部預算1693億，她刪的只是少少的幾千萬，但這幾千萬對機關而言是非常重要的命脈，相當於人的喉嚨被掐住了一樣，沒業務費就無法運作，若預算真刪到只剩1塊錢，農業部是沒辦法運作下去。

陳駿季強調，農業部絕對沒有造謠，而是表達實際狀況，當刪掉剩下1塊錢的時候是沒有辦法運作的，沒有辦法運作，有再多的錢都沒有用。農業部尊重立院監督預算，但也期盼預算的刪減能有合理依據，而不是刪到剩下1塊錢。