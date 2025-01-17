數發部：預算遭砍 恐衝擊數位經濟發展與防詐工作

數發部政務次長林宜敬今天表示，數發部相關預算遭到提案大幅度刪除，恐影響台灣數位經濟與AI產業發展，數發部無法提供算力給AI新創公司，智慧防詐通報查詢與數位信任應用發展預算遭刪減，也會對防詐工作產生極大影響。

林宜敬今天在臉書發文指出，數發部「數位韌性之應用與強化」預算日前國民黨團提案刪除新台幣1億元，民眾黨團提案刪除3億元。若預算遭到大幅度刪除，將嚴重影響台灣的通訊韌性與資訊安全。

林宜敬指出，數發部去年已經在全台灣各地重要的軍警與消防據點，布建773個非同步衛星網路接收站點，接收站是台灣遭遇天災或緊急危難時，對外網路通訊的最後防線。數發部去年已經完成台灣首顆高空通訊氣球的設計開發，這項技術，是台灣在遭遇天災或緊急危難時，內部網路通訊的重要保障。若預算被刪除，將會讓台灣處於極大的風險中。

數發部指出，去年已開發出AI網路主動式防禦技術，讓台灣在遭受境外敵對勢力的網路攻擊時，可以更快作出反應。預算若遭刪除，將大幅提高台灣在區域性衝突中的資安風險。

至於產業面，林宜敬指出，針對數位產業署「促進數位創新動能轉型升級」預算，日前民眾黨團提案刪除20億元，國民黨團則提案刪除到剩下新台幣1元，若預算遭到刪除，將嚴重影響到台灣的數位經濟以及AI產業的未來發展。

林宜敬表示，數發部從算力、資料、人才、資金4個方面著手，如果沒有任何預算，將無法提供算力給台灣AI新創，無法訓練民間企業跟政府內部的AI人才，無法整理並開放政府的各種資料給AI新創公司及研發單位訓練AI模型，也沒辦法投資具前景的本土AI新創公司。

數發部與台積電、國際半導體產業協會（SEMI）共同催生並制定全球第一個半導體設備資安標準SEMIE187。林宜敬指出，若沒預算將無法推動資安標準，也無法提供適當的資安防護給台灣的半導體產業鏈。

林宜敬表示，針對數產署「智慧防詐通報查詢與數位信任應用發展」預算，日前國民黨團提案將3億5000多萬元全數刪除，民眾黨團提案刪除3500多萬元，若少了預算，將對政府的防詐工作產生極大的衝擊。

林宜敬表示，數發部在去年完成網路詐騙通報查詢網的建置，在過去3個多月的測試期間，已經處理了9萬多則疑似詐騙訊息，並將其中已確認為詐騙的5萬多則訊息從臉書、LINE及Google等社群媒體平台下架。如果數發部沒有打詐預算，台灣每個月至少會多出1萬多則無人監管的詐騙訊息。

數發部去年底頒布打詐專法的各項子法、推行網路廣告實名制，以後在各平台下廣告需透過實名認證。林宜敬說，如果此預算遭刪除，數發部將無法繼續督導監管臉書、LINE及Google等社群平台落實廣告實名制，先前努力都會前功盡棄。