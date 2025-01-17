稱行政、立法兩院冷 卓榮泰：以前預算只懲罰性刪1元

立法院休會前夕，在野黨揚言大砍、凍結中央政府總預算，行政院長卓榮泰今天對海外台商大吐苦水，他說自己過去當民代，對績效不好的單位都是「懲罰性刪1元」，現在卻是只保留1元，根本是弱化整個國家的競爭力和國防實力。

立法院休會前夕緊鑼密鼓處理今年度中央政府總預算，在野黨祭出3000多案大幅刪減、凍結各部會預算，引發各部門叫窮，甚至引發工商業界、文化圈也關切。卓榮泰今天在行政院接見「泰國台灣商會聯合總會回國訪問團」，一開始笑問台商們從泰國回到台灣是否覺得很冷？隨即話鋒一轉說不只天氣冷，「立法院和行政院現在也很冷」、「氣氛很怪」。

卓榮泰說，很多國外旅費、會議、教育訓練費用都會被刪掉或凍結，若不解凍就不能去看台商了，這樣很不合理，因為因為台灣現在和國際的連結非常重要，未來如果國際旅運費被刪了一大半或凍結很多，將造成很大困擾，不能和國際高科技學術機構研究單位進行任何討論，台灣就只能閉門造車。所以國外相關旅費、教育訓練、各種會議費用絕對不能這樣刪減。

他進一步抱怨，國內旅費如果也刪掉，台北的部會只能坐在自己辦公室裡面，「冷氣不能開」，很多民眾要洽公的地方也一樣刪30%水電費，「沒有一個國會這樣的刪法」，刪多少錢應該有個計算、有個標準，行政院若接受就合理做。

卓榮泰強調，自己待過立法院、議會，若覺得單位的執行率不好，預算都懲罰性刪1元，讓首長知道要刪你但事情要做好，可是現在不是，是做不好只保留1元，這樣怎麼有辦法做事情？他批評這是在弱化整個國家的競爭力、也弱化國防實力。

卓榮泰說，現在國民黨、民眾黨在野黨團也知道犯了眾怒，引起各方極大不滿，現在他們自己在縮，他鼓勵在野黨縮到合理一點再來說，希望下星期能有好的開始。