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藍大砍公視23億預算踩煞車 柯志恩協調陳玉珍改刪1%

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
遭批以「言論審查」角度刪公視預算，柯志恩辦公回批尹立亂開槍造謠。記者王昭月／翻攝
遭批以「言論審查」角度刪公視預算，柯志恩辦公回批尹立亂開槍造謠。記者王昭月／翻攝

立法院即將處理114年度中央總預算案，國民黨立委陳玉珍以報導偏頗、竄改歷史為由，提案刪除文化部對公視捐助23億元預算案，引發文化界質疑。不過昨日國民黨團討論後踩煞車，國民黨立委柯志恩證實，經過協商後改為刪減1%、2300萬元。

公視近期頻被在野黨立委踢爆爭議事件，如公共電視旗下「Taiwan Plus」報導提及美國新當選總統川普為重刑犯等偏頗言論，戲劇「聽海湧」竄改歷史等。陳玉珍提案刪除，文化部「影視及流行音樂推動與輔導」預算中，捐助公視基金會23億元經費。

不過昨天國民黨團內部討論後，已經修改為刪減1%、2300萬。據指出，教育文化藍委認為，儘管公視爭議頻頻，還是必須要讓公視可以運作，因此全案踩煞車，改為刪減2300萬。

陳玉珍表示，文化部每年補助公視9億元，今年突然增加為23億元，增加幅度太大，她才提案刪除。依照立院預算審理流程，立委先提出預算刪減案，接著部會說明溝通後就會再調整，結果民進黨朝野協商不討論，就迫不及待發動攻擊。她是替納稅人把關納稅錢，無懼這些攻擊。

不過傳出在國民黨團會議中，柯志恩槓上陳玉珍。陳玉珍表示，完全沒這回事，她完全沒跟任何人道歉。她確實在提案中引用柯志恩曾說，公視不願謙卑面對「聽海湧」竄改歷史等爭議，也呼籲批評的人「可以衝著我來」，不要搞不清楚事實。

公視 國民黨 柯志恩 立法院 陳玉珍

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