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影／民眾黨團批造謠 問賴政府有2.9兆預算國家會癱瘓？

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
中央政府總預算案朝野對抗，民眾黨立院黨團今日召開記者會駁斥表藝中心、衛福部所屬醫院等水電費被刪等謠言。記者林俊良／攝影
中央政府總預算案朝野對抗，民眾黨立院黨團今日召開記者會駁斥表藝中心、衛福部所屬醫院等水電費被刪等謠言。記者林俊良／攝影

中央政府總預算案朝野對抗，民眾黨立院黨團今日於記者會強調，民進黨及綠媒、側翼近日不斷謠傳，在野黨大砍三千億，害國家被癱瘓。坊間流傳表藝中心、衛福部所屬醫院等水電費被刪等謠言是不實訊息。至於公視預算，民眾黨團沒有提案刪除、也不會支持藍營提案。

「但是會國小減法的都知道，刪除3千億預算，政府還有2.9兆可以用，這樣會沒辦法執政？」黃國昌強調，民眾黨團審查預算秉持三原則，包括刪除灌水浮濫假公濟私的預算、凍結預算書計劃內容不明有待改進的、以及朝野盡量尋求共識透過主決議讓政府施政更精進。黃國昌質疑，當民眾黨團昨天工作到半夜、跟政府機關溝通預算項目時，執政的民進黨竟然是忙著鋪天蓋地的抹黑，令人非常遺憾。

民眾黨 民進黨 黃國昌

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