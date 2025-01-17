綠營祭出「雙線作戰」 鋪天蓋地總動員搶救總預算

今年度中央政府總預算案在立法院將進入最後審查階段。綠營人士指出，執政黨眼看席次不如人，實質協商、坐下來談已無法得分，這回祭出的是雙線作戰，由黨團總召柯建銘透過冗長發言癱瘓協商，爭取到的預算進度停擺時間，再由部會大軍、側翼空戰加上外圍組織三管齊下，論述在野黨惡搞總預算，爭取更大的民意支持。

綠營發動鋪天蓋地資源搶救總預算，行政院長卓榮泰首先站上第一線，除了錄製影片上傳社群平台，也在行政院院會表示，根據在野黨團提出擬刪減總預算案，將造成五大國力的弱化，包括弱化國家整體競爭力，讓台灣競爭對手有迎頭趕上機會；弱化維護國家安全實力，讓敵對勢力有機可乘；弱化科技發展，讓台灣難以維持優勢，喪失繼續進步、維持民主供應鏈關鍵角色地位的實力等。

政府各部會隨之也發起同樣模式文宣戰，內政部就指出，警方曾發現1個詐團在半年內投放新台幣2.5億元廣告詐騙，內政部僅編列2.3億元反詐騙預算，若所有有關反詐騙媒體宣傳經費被刪除，等於是向詐騙集團投降。國防部也說，近日在野黨團的提案將刪減金額提高至73億元、凍結1923億元，占國防預算比率達44%，恐將嚴重影響戰力。陸委會更表示，中共對台統戰滲透無孔不入、無所不用其極，一旦經費被刪除，將是自廢武功、自斷手腳，對於中共各種手段束手無策。

民進黨立委則採精準打擊，鎖定特定議題對在野黨全面開戰，近日國民黨立委陳玉珍一度提案，欲刪除公視「影視及流行音樂推動與輔導」編列對公視基金會捐助經費23億元預算案，即成為綠委標靶。

民進黨中央黨部也沒閒著，連日記者會主題也鎖定「在野黨惡意刪減預算」，今天黨中央記者會題目為，「得不到就毀了你，譴責藍白報復性惡刪總預算」，持續位民進黨立委提供奧援。

最後是發動外圍組織，公視議題上，在民進黨煽風點火後，影劇圈親綠社團也開始動起來，有超過80位導演／攝影師表態將參與拍攝罷免國民黨立委宣傳影片；民進黨立院黨團今天也找來全國工業總會就總預算議題，和黨團「交換意見」，旨在透過社會力向在野黨施壓的用意不言可喻。