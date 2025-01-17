刪總預算引綠營反撲…在野酸：蔡英文能 賴清德不能？

在野黨立委提案大刪114年中央政府總預算案，也有人挖出前總統蔡英文曾主張「政府機關都要減20％」、「砍掉10％政府或部門還是會活得好好的！」民眾黨立院黨團今也批，以前蔡英文可以，現在賴清德不行嗎？國民黨立委李彥秀也說，歷史像一面照妖鏡，照映出民進黨的雙標跟邪惡。

民眾黨團今上午開時事記者會，黨團總召黃國昌說，民眾黨團協商癱瘓後，因為總預算提案跟相關行政部門溝通時，民進黨竟是馬上鋪天蓋地造謠，令人覺得遺憾，從大前天、前天到昨晚，黨團成員都堅守在辦公室過濾預算提案，跟行政部門雙向溝通，「民眾黨在看緊人民荷包同時，他們卻在造謠，不知道誰才是執政黨？」

黃國昌表示，民進黨透過側翼跟綠媒不斷散播說國家被癱瘓，以前蔡英文政府機關都要砍20%，若砍10%國家可運作的很好，現在賴清德卻不行嗎？執政黨無能到這種程度，只剩下造謠，透過抹黑來掩飾自己預算編列浮濫，浪擲納稅人的稅金，這次總預算審查，民眾黨立場很清楚，「政府別浪費、預算應嚴審、民主要監督，這不是民主法治的常態嗎？」現在的執政黨已被慣壞、被寵壞，請民進黨爭氣一點，當個像樣的執政黨。

民眾黨立委林國成說，民眾黨立場很簡單，台灣需要的建設、民生所需，都不會刪，現在刪的是政府浪費，民眾黨是理性合理刪減預算。民眾黨立委張啓楷也強調，總預算每一分錢都是納稅錢，民進黨大灌水，浮濫，當然要嚴格監督，蔡英文曾說20%砍是應該的，若民眾黨砍加上凍結只有10%，相信賴政府會活得好好的。

至於國民黨部分，李彥秀也說，歷史就像一面照妖鏡，不僅照映出民進黨的雙標，更照映出民進黨的懦弱與邪惡。以民進黨過去的標準，國民黨現在刪減與凍結的幅度「還遠遠不及格」。

李彥秀批，民進黨真的是又笨又壞。與過去相比，在野黨預算刪減與凍結提案數並沒有增加，也有百分之百溝通的誠意，國民黨主動表示願意將2千多件提案進行整併，加快溝通與審查的程序，包括潛艦國造的預算凍結，都獲得國防部長顧立雄的肯定。

李彥秀表示，反觀執政的民進黨，黨團總召柯建銘連續兩天用冗長發言與獨白，癱瘓朝野協商的進度，發言內容無關預算，擺明就是在杯葛協商，讓人不知今夕是何夕，杯葛總預算協商，不讓總預算通過的正是民進黨。民進黨與綠營側翼的中央廚房還不斷以不實訊息，製作圖卡與短影音攻擊在野黨。