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影／公視預算只刪減2300萬 王鴻薇要賴政府別造謠

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
立法院現正在審查的114年度中央政府總預算案，國民黨團首席副書記長王鴻薇（中）、立委羅智強、張嘉郡（左），舉行記者會，痛批賴政府透過網軍造謠製造假訊息、假新聞帶風向。記者林俊良／攝影
立法院現正在審查的114年度中央政府總預算案，國民黨團首席副書記長王鴻薇（中）、立委羅智強、張嘉郡（左），舉行記者會，痛批賴政府透過網軍造謠製造假訊息、假新聞帶風向。記者林俊良／攝影

立法院現正在審查114年度中央政府總預算案，近日來網路上有許多抨擊聲浪，痛批國民黨大砍公家預算。國民黨團上午舉行記者會，首席副書記長王鴻薇反擊，很多重大預算還在審查，但賴政府透過網軍造謠製造假新聞帶風向。

王鴻薇表示，預算審查過後，沒有政府部門會關門、癱瘓，每一個部門都會照常運作，預算要嚴格把關，唯一不同的是不能再浮編，亂花人民的錢。王鴻薇表示，網傳公視被刪23億元，國民黨立委陳玉珍個人提案確實有刪除政府對公視的補助23億元，但這是個人提案。昨日國民黨立院黨團自己協商，會把23億補助預算刪除1%，也就是刪除2300萬元。這本來就是正常的預算程序，對於相關預算仍有修正可能。國民黨團自己協商，也會跟民眾黨做協商。

她要鄭重警告民進黨側翼停止散播假訊息。她強調，預算審查過程中，造謠的東西太多了，譬如營養午餐費被刪、育兒津貼被刪、房屋津貼被刪、老人長照被刪，全部都是假訊息。預算審查過後，沒有一個政府部門會關門，沒有一個政府部門會癱瘓，預算要嚴格把關，唯一不同的是不能再浮編，亂花人民的錢。

國民黨立委張嘉郡批民進黨恐嚇農民，她刪的不是農民的錢，而是部長的小金庫，為何補助農民時斤斤計較，但刪到自己的錢時就跳腳？農業部長、次長不來說明相關預算要如何照顧農民，還派網軍攻擊，不是證明農業部都沒有在照顧農民？

公視 國民黨 王鴻薇

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