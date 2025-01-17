快訊

專訪／兩周琢磨千字文還原12強奪冠感動 張奕測3次MBTI「我是E人」

獨／新春手機優惠最高折2萬5！iPhone 16 5G專案價免萬元 再送獨家神祕小禮

黃麟凱昨槍決…今是愛女冥誕 受害者父感謝2人：不能廢死

聽新聞
0:00 / 0:00

藍審預算刪千億 游淑慧分享5大心得、點名刪「這3人」特別費

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
針對立法院現正在審查的114年度中央政府總預算案，國民黨團首席副書記長王鴻薇（中）、立委羅智強、張嘉郡（左），舉行記者會，痛批賴政府透過網軍造謠製造假訊息、假新聞，帶風向。記者林俊良／攝影
針對立法院現正在審查的114年度中央政府總預算案，國民黨團首席副書記長王鴻薇（中）、立委羅智強、張嘉郡（左），舉行記者會，痛批賴政府透過網軍造謠製造假訊息、假新聞，帶風向。記者林俊良／攝影

立法院現正審查114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團上午舉行記者會，黨團總召傅崐萁表示，浮編的錢必須「還錢於民」國民黨共刪除1111億元，占比例3.47%。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，審預算不是為了砍預算，而是為了抓漏抓偷抓浮編，省下來的預算，建議用於償還債務餘額，少支出多還債、健全國家的財務紀律。

游淑慧過去曾任職北市府，她說，過去16年不是「被審」就是「審人」她有五大心得。一，媒體文宣政策和行銷預算刪掉沒關係；二，浮濫的出國考察預算刪除不用說；三，爛蘋果部會首長的特別費刪除；四，養活公關公司、不知所謂的各式小型活動預算應該大量減少；五，遇增多留三分心。

游淑慧舉例，特別費刪除，尤其是卓榮泰、陳時中和陳菊，一個只會跟立法院唱反調的行政院長，一個喜歡到處應酬的政務委員，應該已經很多人請他吃飯了，還有一個不知道在幹什麼的監察院長，要近百萬的特別費公關費幹什麼？

游淑慧表示，坦白說，這幾天國民黨的委員也有提出一些公務員反應的憂心，可能因為自己也曾是，所以特別會從公務角度看事。他們當然會擔心所謂「業務費刪到1元」和「留人不留錢」會影響到他們的常規業務，她跟黨團委員說，絕大部分的公務員都是很認真的，不做事的通常都是高階的政務官，因為他們官位的得來，不是靠做事，而是靠服務民進黨，這種服務可能包括手上預算。

游淑慧表示，史上超高的3.2兆的總預算，不可能沒有浪費、浮編和私心在。嚴審嚴刪預算，除了避免浪費，就是要抓出有人趁機把國家的預算，轉移到其他特定人的身上，例如過去的媒體文宣標案，所以要精準打擊、守住國家的錢。

台北市議員游淑慧。本報資料照片
台北市議員游淑慧。本報資料照片

國民黨 游淑慧 特別費 立法院

延伸閱讀

京華城斷乾淨 游淑慧：盡快終止前朝協議書取消鼎越捐贈

京華城願暫緩20%容獎了 游淑慧嘆：貪心不足蛇吞象寫照

沈伯洋戰小編 游淑慧酸「黑熊邏輯」這些人才噁心

綠稱小草上街妨害司法現行犯？游淑慧舉陳水扁案狠打臉

相關新聞

藍審預算刪千億 游淑慧分享5大心得、點名刪「這3人」特別費

立法院現正審查114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團上午舉行記者會，黨團總召傅崐萁表示，浮編的錢必須「還錢於民」國民...

綠營祭出「雙線作戰」 鋪天蓋地總動員搶救總預算

今年度中央政府總預算案在立法院將進入最後審查階段。綠營人士指出，執政黨眼看席次不如人，實質協商、坐下來談已無法得分，這回...

訴求正視腐敗政策 總預算國民黨確定刪3.47%、1111億元

立法院現正審查114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團於立院議場前舉行記者會，黨團總召傅崐萁表示，浮編的錢必須「還錢於...

稱行政、立法兩院冷 卓榮泰：以前預算只懲罰性刪1元

立法院休會前夕，在野黨揚言大砍、凍結中央政府總預算，行政院長卓榮泰今天對海外台商大吐苦水，他說自己過去當民代，對績效不好...

刪總預算引綠營反撲…在野酸：蔡英文能 賴清德不能？

在野黨立委提案大刪114年中央政府總預算案，也有人挖出前總統蔡英文曾主張「政府機關都要減20％」、「砍掉10％政府或部門...

撇刪預算癱瘓部會 王鴻薇：賴政府成造謠政府了嗎？

立法院現正審查114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團今日舉行記者會，首席副書記長王鴻薇表示，預算審查過後，沒有政府部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。