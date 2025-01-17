藍審預算刪千億 游淑慧分享5大心得、點名刪「這3人」特別費

立法院現正審查114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團上午舉行記者會，黨團總召傅崐萁表示，浮編的錢必須「還錢於民」國民黨共刪除1111億元，占比例3.47%。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，審預算不是為了砍預算，而是為了抓漏抓偷抓浮編，省下來的預算，建議用於償還債務餘額，少支出多還債、健全國家的財務紀律。

游淑慧過去曾任職北市府，她說，過去16年不是「被審」就是「審人」她有五大心得。一，媒體文宣政策和行銷預算刪掉沒關係；二，浮濫的出國考察預算刪除不用說；三，爛蘋果部會首長的特別費刪除；四，養活公關公司、不知所謂的各式小型活動預算應該大量減少；五，遇增多留三分心。

游淑慧舉例，特別費刪除，尤其是卓榮泰、陳時中和陳菊，一個只會跟立法院唱反調的行政院長，一個喜歡到處應酬的政務委員，應該已經很多人請他吃飯了，還有一個不知道在幹什麼的監察院長，要近百萬的特別費公關費幹什麼？

游淑慧表示，坦白說，這幾天國民黨的委員也有提出一些公務員反應的憂心，可能因為自己也曾是，所以特別會從公務角度看事。他們當然會擔心所謂「業務費刪到1元」和「留人不留錢」會影響到他們的常規業務，她跟黨團委員說，絕大部分的公務員都是很認真的，不做事的通常都是高階的政務官，因為他們官位的得來，不是靠做事，而是靠服務民進黨，這種服務可能包括手上預算。

游淑慧表示，史上超高的3.2兆的總預算，不可能沒有浪費、浮編和私心在。嚴審嚴刪預算，除了避免浪費，就是要抓出有人趁機把國家的預算，轉移到其他特定人的身上，例如過去的媒體文宣標案，所以要精準打擊、守住國家的錢。