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訴求正視腐敗政策 總預算國民黨確定刪3.47%、1111億元

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院現正審查114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團於立院議場前舉行記者會，黨團總召傅崐萁表示，浮編的錢必須「還錢於民」，國民黨共刪除1111億元，占比例3.47%，刪除補貼台電1千億元。記者屈彥辰／攝影
立法院現正審查114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團於立院議場前舉行記者會，黨團總召傅崐萁表示，浮編的錢必須「還錢於民」，國民黨共刪除1111億元，占比例3.47%，刪除補貼台電1千億元。記者屈彥辰／攝影

立法院現正審查114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團於立院議場前舉行記者會，黨團總召傅崐萁表示，浮編的錢必須「還錢於民」，國民黨共刪除1111億元，占比例3.47%，刪除補貼台電1千億元，民進黨必須正視腐敗政策，嚴格審查媒宣費，也防民進黨挪用業務費，予以凍結。

立法院審查預算中，外界出現許多預算相關謠言。國民黨團今日舉行記者會，說明刪除預算幅度及額度。

傅崐萁說，這次民進黨編列約3兆2千億元總預算，創歷史新高，還有非常多預算浮編。該用的錢國民黨支持，浮編的錢「還錢於民」，國民黨總共刪除1111億元，占比例3.47%，幅度跟往年差不多。

傅崐萁提到，這次關於潛艦預算，事關國防，國防部長顧立雄在立法院詢答表示：「114年國防部潛艦預算實際執行數字2億元」，卻浮編20億，浮編的部分予以凍結。對於需要執行的部分支持，但浮編的部分凍結，凍結是加強監督，沒有刪除。

傅崐萁表示，就補貼台電虧損，行政院要求補貼1千億元，這是人民納稅錢，百工百業辛苦，錯誤政策，民進黨貪汙腐化，每年伸手跟人民要1千億、2千億補貼，致電價上漲，產業可能出走。全世界面對AI產業升級，用電量增加，民進黨新潮流、英系把台電視為禁臠，成為貪汙腐化溫床。

傅崐萁說明，補貼台電的1千億必須刪除，未來漲電價都會讓產業出走，要留住產業，民進黨必須正視腐敗政策。他再次說明，扣除台電預算外，總共刪除1111億元。

傅崐萁強調，民進黨用網軍、側翼，買媒體、網紅攻擊在野黨，對全國人民洗腦，這是21世紀民主國家最卑劣的事情。國民黨對媒宣費嚴格刪除，刪除後民進黨慣用手法就是挪用業務費買側翼、網軍、網紅，所以加強監督，凍結業務費。他連說三次「凍結不是刪除，只是加強監督」。

傅崐萁 國民黨 民進黨 立法院

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