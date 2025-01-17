撇刪預算癱瘓部會 王鴻薇：賴政府成造謠政府了嗎？

立法院現正審查114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團今日舉行記者會，首席副書記長王鴻薇表示，預算審查過後，沒有政府部門會關門、癱瘓，每一個部門都會照常運作，預算要嚴格把關，唯一不同的是不能再浮編，亂花人民的錢。

王鴻薇說，賴政府透過網軍造謠製造假訊息、假新聞，預算審查期間有很多重大預算還在審查，民進黨已開始製造假新聞帶風向。預算提案包含黨團、個別委員還有委員會送出的提案，但最後的預算提案只會有一個版本。很多部會捨棄正道不用，不跟委員協商卻召開記者會，抨擊在野黨立委甚至造謠。賴政府成為造謠政府了嗎？

王鴻薇表示，譬如網傳公視被刪23億元，國民黨立委陳玉珍個人提案確實有刪除政府對公視的補助23億元，但這是個人提案，在預算程序上會整合委員不同提案，做出最後結果，但過程中立刻出現帶風向的事情。昨日國民黨立院黨團自己協商，會把23億補助預算刪除1%，也就是刪除2300萬元。

王鴻薇指出，敬告所有網軍或側翼，不需要繼續帶風向，這本來就是正常的預算程序，對於相關預算仍有修正可能，只要稍微了解預算編列ABC就能知道。國民黨團自己協商，也會跟民眾黨做協商，她要鄭重警告民進黨側翼停止散播假訊息。

王鴻薇強調，預算審查過程中，造謠的東西太多了，譬如營養午餐費被刪、育兒津貼被刪、房屋津貼被刪、老人長照被刪，全部都是假訊息。預算審查過後，沒有一個政府部門會關門，沒有一個政府部門會癱瘓，每一個部門都會照常運作，預算要嚴格把關，唯一不同的是不能再浮編，亂花人民的錢。

國民黨立委張嘉郡批民進黨恐嚇農民，她刪的不是農民的錢，而是部長的小金庫，為何補助農民時斤斤計較，但刪到自己的錢時就跳腳？農業部長、次長不來說明相關預算要如何照顧農民，還派網軍攻擊，不是證明農業部都沒有在照顧農民？

張嘉郡表示，在老農年金科目有481億，包括業務費3616萬元，業務費都包含在這裡面，這跟部長的一般行政業務費有何關係？在老農福利津貼中，業務費是補助給勞動部勞工保險局，跟老農年金發放業務費是兩碼事。假設農業部堅持兩筆費用有相關，肯定有重複編列之虞，這樣刪得更正確。在職業災害保險裡，業務費也包含在裡面，完全沒有影響發放。農業部總預算1692億，她只提出刪減1.2億，僅占預算0.07%，如果這樣就關門，完全是農業部能力問題。

國民黨團副書記長羅智強說，玻璃政府只會造謠，前總統蔡英文2012年曾說「政府所有預算都要減20%，透過大砍，才能帶來結構性的轉變」。蔡英文還說，「因為我當過部會首長，我知道砍掉10% 政府或部會還是會活得好好的。」蔡英文的話言猶在耳。

羅智強表示，張嘉郡刪除0.07%，跟20%比，是小巫見大巫，砍20%可以活得好好的，砍0.07%就要關門了，老農津貼不發，這什麼爛政府。

羅智強表示，刪公視23億預算是委員個別提案，民進黨大做文章，他提案刪除公視3000萬，怎麼不大做文章？在Taiwan Plus一年花10億，卻罵美國總統當選人川普是重刑犯，很多執行目標僅10%達到，公視台語台發生重大爭議，難道都沒有看到嗎？難道立委刪1%預算會讓公視倒掉嗎？

羅智強表示，預算審查本來就有很多提案，最後審查會選擇合宜、杜絕浪費的提案，警惕亂花預算的政府。 造謠國民黨要刪公視23億，他提刪3000萬看不到，眼睛瞎了嗎？監督預算是當用則用，當省則省，每一分錢都是人民納稅的辛苦錢，能不戰戰兢兢把關嗎？