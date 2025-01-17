台鐵預算恐被砍 盼國會支持軌道安全提升相關預算

針對在野黨擬提案砍預算，台鐵公司17日指出，臺鐵不會輕忽不會怠惰。懇請立法院支持維繫臺鐵行車安全之各項預算，以提升整體運輸效能。

台鐵首先指出，立法院朝野各黨團及委員對鐵路安全議題的關注及對臺鐵公司的要求，臺鐵公司虛心接受且非常重視，將持續以最嚴謹的態度積極檢討改進，以符合國人對鐵路服務的期待。

此外，針對近期臺鐵七堵調車場發生的事故，主要係因老舊木枕道岔保養不易及未能妥善檢查維護所致，臺鐵公司已採取下列具體改善措施：

1. 道岔檢查與維護：完成七堵調車場所有191套道岔的螺旋道釘及配件檢查，針對鬆脫螺釘進行整補擰緊；鋼軌磨耗達標者已完成抽換，並對其餘道岔持續進行監控與量測。

2. 道岔抽換：加速更新調車場內主要路徑的木枕道岔(更新為PC枕道岔)，確保道岔運作穩定。

3. 強化日常巡檢與養護：增加人力進行巡檢及維護作業，確保所有設備符合行車安全需求。

台鐵公司表示，有關立法院所討論114年度「軌道結構安全提升計畫」預算案，此計畫包括全面汰換木枕型道岔（包括七堵調車場等路線、場站）及現有逾齡養路機械車輛，目標為強化軌道結構、提升整體服務品質、降低維修頻率及成本，並全面提升維修效能，係維持臺鐵軌道運輸穩定、舒適之必要支出。臺鐵公司營運路線長，且遍及全國各區域，在列車班次日漸密集又提速運轉之趨勢下，雖然持續推動軌道PC軌枕化及重軌化，但仍有大量的木枕型道岔在路線上使用，造成維修之阻礙，而部分路線段地處偏遠，更增加維修作業及成本的負擔，故編列相關預算進行軌道更新。

另外，目前使用中之養路機械已普遍老舊，使用年數皆超過20年至30年以上，對於本公司推動機械化軌道養護工作形成瓶頸。為符合全面機械化作業之需求，逾齡老舊養路機械亟需汰舊更新，以提升軌道維修效益。本計畫114年度所編列8.5億元預算，是經審慎評估檢討為推動執行前述各項安全提升工作所必須，並未浮列。

最後，台鐵公司也強調，安全為公司營運第一要務，臺鐵不會輕忽不會怠惰。懇請立法院支持維繫臺鐵行車安全之各項預算，以提升整體運輸效能，讓所有旅客享受更好的服務。