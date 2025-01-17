快訊

陸客團來了！飯店、旅行社買盤一片火熱 觀光類股漲勢居冠

瞄準未來印太作戰 美陸戰隊正上演「新射擊鑑測」改革

拚第4次！鈕承澤關3年2個月想回家過年 「這原因」假釋成功

台鐵預算恐被砍 盼國會支持軌道安全提升相關預算

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台鐵懇請立法院支持維繫臺鐵行車安全之各項預算。聯合報系資料照
台鐵懇請立法院支持維繫臺鐵行車安全之各項預算。聯合報系資料照

針對在野黨擬提案砍預算，台鐵公司17日指出，臺鐵不會輕忽不會怠惰。懇請立法院支持維繫臺鐵行車安全之各項預算，以提升整體運輸效能。

台鐵首先指出，立法院朝野各黨團及委員對鐵路安全議題的關注及對臺鐵公司的要求，臺鐵公司虛心接受且非常重視，將持續以最嚴謹的態度積極檢討改進，以符合國人對鐵路服務的期待。

此外，針對近期臺鐵七堵調車場發生的事故，主要係因老舊木枕道岔保養不易及未能妥善檢查維護所致，臺鐵公司已採取下列具體改善措施：

1. 道岔檢查與維護：完成七堵調車場所有191套道岔的螺旋道釘及配件檢查，針對鬆脫螺釘進行整補擰緊；鋼軌磨耗達標者已完成抽換，並對其餘道岔持續進行監控與量測。

2. 道岔抽換：加速更新調車場內主要路徑的木枕道岔(更新為PC枕道岔)，確保道岔運作穩定。

3. 強化日常巡檢與養護：增加人力進行巡檢及維護作業，確保所有設備符合行車安全需求。

台鐵公司表示，有關立法院所討論114年度「軌道結構安全提升計畫」預算案，此計畫包括全面汰換木枕型道岔（包括七堵調車場等路線、場站）及現有逾齡養路機械車輛，目標為強化軌道結構、提升整體服務品質、降低維修頻率及成本，並全面提升維修效能，係維持臺鐵軌道運輸穩定、舒適之必要支出。臺鐵公司營運路線長，且遍及全國各區域，在列車班次日漸密集又提速運轉之趨勢下，雖然持續推動軌道PC軌枕化及重軌化，但仍有大量的木枕型道岔在路線上使用，造成維修之阻礙，而部分路線段地處偏遠，更增加維修作業及成本的負擔，故編列相關預算進行軌道更新。

另外，目前使用中之養路機械已普遍老舊，使用年數皆超過20年至30年以上，對於本公司推動機械化軌道養護工作形成瓶頸。為符合全面機械化作業之需求，逾齡老舊養路機械亟需汰舊更新，以提升軌道維修效益。本計畫114年度所編列8.5億元預算，是經審慎評估檢討為推動執行前述各項安全提升工作所必須，並未浮列。

最後，台鐵公司也強調，安全為公司營運第一要務，臺鐵不會輕忽不會怠惰。懇請立法院支持維繫臺鐵行車安全之各項預算，以提升整體運輸效能，讓所有旅客享受更好的服務。

台鐵 立法院

延伸閱讀

陸鐵路客貨載運量 創同期新高

台美類租稅協定 過頭關

祭「候補文學」竟能求到陸春運火車票？ 鐵路12306稱純屬巧合

江啟臣接見泰國台商總會訪團 讚發展多元貢獻大

相關新聞

總預算協商卡關 藍砍提案拚表決

朝野進行總預算大戰，立法院長韓國瑜昨天再度召集協商，但民進黨團總召柯建銘一開場就祭出冗長發言策略，韓國瑜一度語帶無奈形容...

冷眼集／和解咖啡？行禮如儀而已

賴清德總統與立法院長韓國瑜昨天「喝咖啡」，跨出朝野對話的第一步。但朝野對立僵局能否化解，關鍵仍在「賴總統」與「賴主席」的...

台鐵預算恐被砍 盼國會支持軌道安全提升相關預算

針對在野黨擬提案砍預算，台鐵公司17日指出，臺鐵不會輕忽不會怠惰。懇請立法院支持維繫臺鐵行車安全之各項預算，以提升整體運...

「沒有仇恨放不下」 賴總統促韓國瑜柯建銘多喝咖啡

賴清德總統昨與立法院長韓國瑜率領的朝野立委訪美團「喝咖啡」。針對朝野紛擾，賴總統表示，政黨儘管有競爭，但對外團結一致、共...

在野：重要預算一毛未刪 部會別造謠

在野表態大幅刪減、凍結今年度文宣費與業務費，行政院長卓榮泰昨率部會首長大動作舉行記者會，批評在野凍結央各部會七成業務費，...

什麼都聊！老柯發言天馬行空 預算協商被他卡死

總預算15、16日啟動密集協商，民進黨團立院總召柯建銘在會中頻頻以冗長發言盼施壓藍白，在他漫長發言期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。