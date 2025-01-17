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在野：重要預算一毛未刪 部會別造謠
在野表態大幅刪減、凍結今年度文宣費與業務費，行政院長卓榮泰昨率部會首長大動作舉行記者會，批評在野凍結央各部會七成業務費，執行逾三成後經立法院同意才能解凍，「預算三七開前所未見」，政策將全面停擺。
國民黨團書記長林思銘澄清，這並非總預算最終三讀版本，且民進黨在野時也曾提案刪除諸多預算；國民黨團首席副書記長王鴻薇說，過去民進黨長挪用業務費去做其他事情，這次只刪業務費，所有補助、給地方建設的預算一毛未刪。
對於農業部次長胡忠一稱業務費中包括老農津貼、農民職業災害保險的申領與發放，若被刪減四成，相關津貼將受衝擊，國民黨立委張嘉郡回應，老農福利津貼發放、農民職業災害保險等預算一毛未刪，農業部「別帶頭造謠、當網軍部」。
內政部次長馬士元憂心，若反詐騙媒宣費被刪除，等同向詐騙集團投降；國科會主委吳誠文指出，若業務費遭通案凍結達七成，科學園區運作四月就會受影響，恐被世界認為台灣不重視科研發展。
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