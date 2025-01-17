冷眼集／和解咖啡？行禮如儀而已

賴清德總統與立法院長韓國瑜昨天「喝咖啡」，跨出朝野對話的第一步。但朝野對立僵局能否化解，關鍵仍在「賴總統」與「賴主席」的實質作為。

韓國瑜將率朝野立委赴美祝賀川普就職，賴總統循例接見代表團。外界關注這場「咖啡會」，但把行禮如儀的「循例接見」誇大為「喝和解咖啡」，恐已過度解讀賴政府善意。

賴韓會中，賴總統強調「團結真有力」，也稱「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下」。這番談話，自然是針對過去大半年來朝野持續對立喊話。但賴總統應該正視，朝野不睦的關鍵除了缺乏溝通，更重要的是，民進黨對國會多數通過的法案不願認帳，不斷透過所謂「憲政手段」反制，甚至在各地鼓動「大罷免」，十足「當家鬧事」。

例如，賴韓雖在總統府和氣喝咖啡，但在立院，民進黨團總召柯建銘仍高喊「雙罷」，朝野形同水火，也難怪韓國瑜要向賴總統吐苦水，盼「柯總召不要那麼硬」；賴總統笑回韓與柯「也要多喝咖啡」，但作為總統與執政黨主席，化解朝野紛爭應從自己人做起，不該停留在「喊話」或「曉以大義」。

行禮如儀的咖啡，頂多只能暖身，賴總統若有心讓這杯咖啡發揮暖心的「和解」功效，就必須嚴肅思考：國會朝野互動，還要喊打喊殺？行政立法扞格，可願調解院際糾紛？更重要的是，「和解咖啡」一杯根本不夠，必須與在野黨領袖多多續杯。