在野提刪總預算！卓榮泰稱思考自力救濟 黃國昌嗆應知所進退
有關在野黨立委提案刪減總預算，行政院長卓榮泰表態思考自力救濟，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨團提案刪減近2000億、凍結近1000億元預算，其餘還有近2兆9000億元，如果政府因此無法運作，行政院長應該知所進退。
立法院長韓國瑜連日召集黨團協商，研商114年度中央政府總預算案，卓榮泰上午舉行記者會，直指在野黨立委提案刪減總預算，整體而言造成國力5大弱化，是否會提覆議則是被動狀態，須視立法院報復性刪減總預算而定，政府會持續思考自力救濟，並且提出應有作為。
民眾黨立法院黨團下午舉行記者會，黃國昌表示，民眾黨團提案刪減近2000億、凍結近1000億元預算，回想民進黨前主席蔡英文主政時期，主張大砍中央政府總預算20%，還說政府部會都會活得好好的，怎麼現在民進黨全黨從上到下，所有人都跑出來哭天搶地。
黃國昌也說，如果刪凍10%預算叫做報復性，難道蔡英文提議刪減20%預算是毀滅性，卓榮泰認為政府無法運作，那就應該自己知所進退。
此外，民進黨立委范雲昨天在臉書點名，黃國昌曾經受惠於中研院，更是中研院聘任的研究員，如今卻打算刪減預算把中研院毀掉，黃國昌聽聞後表示，民眾黨團的提案沒有針對中研院，統刪的部分是所有行政機關，各部會一律公平，有需要特別處理的機關，就到民眾黨團好好說明。
黃國昌反嗆，范雲不是第一天擔任立委，身為一位台大教授，竟然幹起側翼勾當，「范雲老師太丟臉了，真的太丟臉了」，如果連最基本的道理都不懂，或者明知事實卻刻意操作訊息，完全就是丟人現眼，民進黨不分區立委的素質，真的讓人搖頭嘆息。
有關賴清德總統接見跨黨派立委訪美團，卓榮泰卻帶頭舉行記者會批評在野黨，黃國昌受訪時表示，這就是典型的說一套做一套，也是「人前手牽手，人後下毒手」最清楚的寫照，民進黨團總召柯建銘聲稱不支持大罷免就不是台灣人、其他在野黨都是跳梁小丑跟賣國賣台，難道這就是賴總統所講的團結。
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