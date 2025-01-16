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公視23億預算遭砍？ 藍委葛如鈞斥「造謠」：僅凍結5千萬
外傳立委提案刪除公視23億預算，被綠委批形同直接關台。公視今日在臉書粉專，發文問「公視存在的1000個理由」，國民黨立委葛如鈞說，請公共電視不要被害妄想、情勒公眾，公視預算在立院教文委員會一輪結果中，只有在「第5目影視及流行音樂發展業務」總共30億2445萬7千預算當中，凍結5000萬。
葛如鈞說，敬請公共電視不要被害妄想、情勒公眾，預算審查是立法委員天職，在野黨有政治表態的空間削減金額只是委員爭取談判空間的「提案」，並非最終定案。國民黨是民主政黨，互助合作，也會充分討論，坊間流傳刪除公視預算23億純粹子虛烏有，請公共電視不要鑽漏洞，打擦邊球加溫大眾誤解。
葛如鈞表示，公視預算教文委員會一輪結果只有在「第5目影視及流行音樂發展業務」總共30億2445萬7千預算當中，凍結5000萬。目前二輪預算討論及協商還在進行中（當然民進黨部分的意見主要是民進黨立院黨團總召柯建銘個人歷史演說大會），鄭重呼籲公視勿用粉絲團當群眾造謠誤解的打手。
葛如鈞強調，公視作為公共平台，應專注提升品質與多元性，而非淪為特定政治立場的工具。立委凍結部分預算，是為要求更透明與公平的資金運用，請勿情緒操作、誤導大眾。
葛如鈞表示，公視當然應該存在，要講一萬種理由都可以，但絕不是用這種打擦邊球、情勒公眾的方式存在。
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