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冷氣團巨人哏圖醜化在野？ 劉世芳認「醜但吸睛」：砍預算太誇張
內政部臉書粉專小編日前發出一張致敬日本動漫「進擊的巨人」哏圖，提醒天冷注意事項及使用電暖器及熱水器要點，但卻遭國民黨立委廖先翔質疑藍白配色是醜化在野黨，提案要刪除內政部1192萬5千元預算。劉世芳坦言，「我也覺得蠻醜的，但若因顏色區分就把媒體預算刪掉，太誇張，沒有幽默感。」
劉世芳稍早在部務會報會後記者會表示，對於藍委因為圖卡刪除預算，理由無法接受，圖卡出來，她也覺得滿醜的，但很吸睛，且就是溫馨提醒有大陸冷氣團來，就這樣而已，若因為顏色區分把媒體預算刪掉，太誇張，完全沒有幽默感，這是一種有趣動漫，要改成綠色、紫色也可以，『醜但吸睛』。」
另外劉世芳說，有人說要刪掉打詐預算，警政署若只有在同溫層宣傳反詐，其實效果不大，若有好的文宣預算就會好好執行，且大額文宣預算時，會按照採購法來進行，盼立委先進能了解內政部在做該做的事情。
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