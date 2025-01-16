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藍議員告發警政署圖利黑熊學院 劉世芳嘆：竹篙湊菜刀

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
對於國民黨新北市議員林國春等人赴北檢告發涉嫌圖利。劉世芳稍早強調，預算還沒執行何來圖利？這就是「竹篙湊菜刀」，盼可以查察清楚。記者張曼蘋／攝影
對於國民黨新北市議員林國春等人赴北檢告發涉嫌圖利。劉世芳稍早強調，預算還沒執行何來圖利？這就是「竹篙湊菜刀」，盼可以查察清楚。記者張曼蘋／攝影

內政部警政署被爆編列千萬預算，指名推薦「黑熊學院」、「壯闊台灣」辦理民防訓練，雖然內政部長劉世芳已澄清，但國民黨新北市議員林國春等人仍赴北檢告發涉嫌圖利。劉世芳稍早強調，預算還沒執行何來圖利？這就是「竹篙湊菜刀」，盼可以查察清楚。

林國春今上午跟新北市議員陳明義、王威元、呂家愷一起赴北檢遞狀告發。林國春等人表示，警政署並以密件方式發函給各縣市警察局，內容提到「黑熊學院」、「壯闊台灣」，當時下令署長不要把會議資料給民代的就是劉世芳，直到發現密件內容被掌握，劉世芳才又改口換一套說法。

劉世芳稍早開記者會時表示，一直不清楚114年預算還在立院，為何有圖利嫌疑？警政署確實有發給各地方政府公文，這是中程計畫，且密件裡面是有關未來KPI方式，去年8、9月也密件送給立院參考，警政署同仁舉例壯闊台灣跟黑熊學院，「但事實上是什麼事情也沒發生。」

劉世芳說，同時請警政署內部調查，但沒有一個警察局說有請黑熊學院。也許就是看媒體報導跟網路說法，「這就是竹篙湊菜刀，非常遺憾」，希望可以查察清楚，且內政部從未規避國會監督，其次若要採購案件，一定按照政府採購法來進行，合法合規。

內政部 劉世芳

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