什麼都聊！老柯發言天馬行空 預算協商被他卡死

總預算15、16日啟動密集協商，民進黨團立院總召柯建銘在會中頻頻以冗長發言盼施壓藍白，在他漫長發言期間，從描述美國國會發言歷史、台灣國會講古，到大罷免、藍白毀憲亂政，不時講幾句文言文，各類話題無所不包。只是，隨著立法院會期將結束，總預算協商不斷卡關，時間恐只對民進黨更不利。問題是，賴總統與卓院長也莫可奈何？

老柯什麼都能聊

柯建銘在演說中什麼都談，甚至把與總預算無關的野生動物保護法協商也納入討論，過程中，立法院長韓國瑜不斷提醒聚焦，「我現在還沒看到焦點」。最後柯建銘講到罷免，表示他要繼承先總統蔣經國、前民進黨主席施明德遺志，要反共，要大罷免，讓國民黨立院總召傅崐萁大為不滿，痛批柯建銘一人講了快一小時不讓其他人家講。

從國會改革的舉手表決，到罷免韓國瑜，抱怨韓國瑜之前在公開活動說要送他終，不滿韓國瑜與藍白黨團限制他冗長發言、批評國民黨暴力、「狗嘴吐不出象牙」，又說藍白總召傅崐萁、黃國昌都是「中國傳令兵」，雖然柯建銘講到一個段落都會聲稱，這些與總預算有關，但每次講完，其實在場的立委們大多不確定柯建銘想要表達什麼，對預算協商有何助益？

辜負賴韓會美意

記得總預算剛開始協商時，藍白要求民進黨政府要編足禁伐補償、健保點值與公糧收購，但民進黨為了20幾億的總預算，從9月拖到11月才願意妥協；在去年的僵局中，民進黨團幹事長吳思瑤頻頻苦口婆心的呼籲在野黨儘速審查，但如今柯總召動輒半小時、甚至一小時、不著邊際的冗長發言來看，兩者顯得相當矛盾，吳思瑤也無言。

柯建銘頻頻在協商時說「你要假日加開院會，也行」，「你要院會表決，也行」，並說「反正表決我們一定輸」，但一邊行政院長卓榮泰指控在野黨大刪總預算的同時，卻不利用可以溝通的平台進行協商，豈不辜負賴總統稍早在總統府內會見韓國瑜等跨黨派立委的和諧？

難道是柯建銘還真的希望總預算就被大刪，好藉此推動大罷免國民黨區域立委？只是犧牲的卻是自家的行政權，如此的政治謀算應非是台灣民眾想看到的場面。

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