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卓榮泰指大刪總預算致國力弱化 黃國昌嗆「一步都不會讓」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委黃珊珊（左起）、麥玉珍、黃國昌、張啓楷等下午在立法院舉行「蔡英文做得到，賴清德辦不到？賴政府無能，只會造謠」記者會，針對行政院院會記者會，部會首長一字排開，紛紛哭窮「預算被大砍無法做事」回應。記者曾學仁／攝影
民眾黨立委黃珊珊（左起）、麥玉珍、黃國昌、張啓楷等下午在立法院舉行「蔡英文做得到，賴清德辦不到？賴政府無能，只會造謠」記者會，針對行政院院會記者會，部會首長一字排開，紛紛哭窮「預算被大砍無法做事」回應。記者曾學仁／攝影

針對在野黨立委提案刪減總預算，行政院長卓榮泰直指造成國力弱化。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民進黨團總召柯建銘癱瘓協商會議，卓榮泰又率領部會首長攻擊在野黨，甚至製作精美圖表誤導社會大眾，民眾黨團不會放棄嚴審預算，未來依舊一步都不會讓。

立法院長韓國瑜連日召集黨團協商，研商114年度中央政府總預算案，卓榮泰上午舉行記者會，直指在野黨立委提案刪減總預算，整體而言造成國力5大弱化，包括弱化國家整體競爭力，導致競爭對手有迎頭趕上機會，還有弱化維護國家安全實力，導致敵對勢力有機可乘。

民眾黨立法院黨團下午舉行「蔡英文做得到，賴清德辦不到？賴政府無能，只會造謠」記者會，黃國昌指出，韓國瑜召集協商總預算案，結果變成柯建銘的演講場地，從大罷免到所謂的跳梁小丑，不斷謾罵立法院長跟在野黨團代表，嚴重踐踏台灣民主的品質。

黃國昌說明，民眾黨團提案刪減近2000億、凍結近1000億元預算，僅有占比百分之十，民進黨派出綠媒跟網軍散播假訊息，聲稱在野黨想要癱瘓國家，回想民進黨前主席蔡英文主政時期，曾經主張大砍中央政府總預算20%，還說政府部會都會活得好好的，怎麼現在民進黨全黨從上到下，所有人都跑出來哭天搶地。

黃國昌表示，民進黨派出一堆行政官員，其實都只是樣板跟裝飾，真正的大戲是柯建銘，不僅在協商現場盤古開天，甚至不斷謾罵抹紅在野黨，就連野生動物保育法都拿出來講，「原來民進黨施政的重點，第一名叫做野生動物保育法，其他總預算案都不重要。」

民眾黨立委黃珊珊指出，民進黨政府執政太久，不習慣行政院要接受立法院監督、預算編列會被挑戰，唯一的辦法就是造謠詆毀在野黨，只想拖延不想協商，看到柯建銘最近的演出，比較像全台灣最大的詐騙集團，而就在韓國瑜召集協商的同時，行政院竟然舉行記者會謾罵在野黨。

黃珊珊說，對於民進黨政府來說，預算協商只是煙霧彈，不願面對在野黨立委監督，真正的目的是製造對立、發動全台立委大罷免。

民眾黨團幹事長麥玉珍說，柯建銘刻意癱瘓協商會議，「萬年總召才是亡國之徒」，根本是台灣的禍害、國會的腫瘤，完全不把任何人放在眼裡。

黃國昌表示，行政院舉行記者會後，網路上就出現相關抹黑，「製作之精美，絕對不是一般網友製作」，透過片面訊息誤導社會大眾，他要清楚地告訴行政部門，民眾黨團不會放棄嚴審預算的原則，未來一步都不會讓。

卓榮泰 民眾黨 黃國昌

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