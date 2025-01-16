農業部稱政府機關恐關門 羅智強轟「造謠部」：刪萬分之7預算仍能活

立委提案刪減農業部業務費，農業部稱影響老農福利津貼發放等業務。國民黨立委羅智強轟農業部是「造謠部」，國民黨立委張嘉郡提案刪減農業部0.07％的預算，農業部還是會活得好好的，側翼網軍不要再秀下限造謠。

羅智強表示，農業部的整體預算1692億元，張嘉郡提案刪減農業部與農糧署兩筆共1.2億元的業務費。老農福利津貼、農民職業災害保險等預算一毛未刪。立委提案僅刪萬分之7的預算，農業部就公然造謠說，將史無前例導致政府機關關門。

羅智強指出，農業部缺失連連，無法平抑蛋價，導致外食價格高漲。專案進口雞蛋弊更端不斷，被監察院提出5項糾正、6項檢討改善，並移送檢調。「班班吃石斑」變「班班缺石斑」，「班班有鮮乳」引發鮮乳之亂，政策跳票收場。為照顧稻農，立法院決議調高公糧收購價格，農業部卻堅決反對。

羅智強說，農業部自升格以來，人力、預算規模大幅增加，但政策宣傳不僅集中親綠媒體，預算更暴增五成以上。光是進口雞蛋一案，就浪費公帑5.3億元。立委提案刪1.2億元預算，農業部就用老農津貼、機關關門來威脅。這樣的農業部，預算還不該刪、不能刪，以示警惕？

羅智強也強調，立委監督行政部門預算天經地義，民進黨威權執政久了，連最基本的民主政治都敢踐踏。農業部不向立法院溝通說明預算，立委膽敢刪預算，就造謠動員網軍圍剿。

羅智強提到，前總統蔡英文曾說，「政府機關所有預算都要減20％，透過大砍才能帶來結構性的轉變」，還說自己當過部會首長，「所以我知道砍掉10％，政府或部會都還是會活得好好的」。

羅智強總結，刪0.07％的預算，農業部還是會活得好好的，側翼網軍不要再秀下限造謠。