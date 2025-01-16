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「大港開唱」預算遭立院刪1億 陳其邁說話了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
客委會補助「大港開唱」預算，高雄市長陳其邁（左）認為是對於多元及不同文化的不尊重。記者林保光／攝影
客委會補助「大港開唱」預算，高雄市長陳其邁（左）認為是對於多元及不同文化的不尊重。記者林保光／攝影

行政院客家委員會補助高雄「大港開唱音樂季活動，遭凍結「客家藝文發展計畫」1億元預算，高雄市長陳其邁認為是「對於多元、不同文化的不尊重」，感覺到非常的遺憾。

陳其邁今天在主持高雄市警局新任分局長交接典禮前，表示「大港開唱」原是非主流獨立音樂活動，很多非主流音樂團體都藉由大港開唱的舞台，讓更多人欣賞精采表現，也培養出音樂轉體和人才，幾年下來，幾乎票一開賣就秒殺，可說是現階段台灣重要的音樂節活動之一，呈現音樂與文化的多樣性。

陳其邁說，「如果因為個人或政治因素而被刪減預算，是對於多元、不同文化的不尊重，對年輕人來說，也不是樂意看到的結果」。

陳其邁認為，高雄大力鼓勵年輕人從事文化及音樂創作、尊重言論自由及自由表演權利，他對立法院的決議，「感覺到非常的遺憾」。他說，大港開唱的歌手包含不同族群，有原住民、客家、閩南等族群，希望立法院多加考量，能夠讓年輕的樂迷，能夠有更多接觸不同文化及音樂表演的機會。

大港開唱 陳其邁 音樂

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