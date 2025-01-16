勞動部預算遭大砍 洪申翰：衝擊勞保保費收繳、退休金發放
立法院21日將休會，朝野昨起密集協商114年度總預算案，因在野提案刪減、凍結多項預算，行政院長卓榮泰今上午舉行記者會，呼籲在野黨理性審查，勿報復性刪減，否則將造成國家政策難以推動。勞動部長洪申翰也於勞動部臉書發布影片說，部分提案凍結勞動部及所屬機關的7成經常性業務費，比如勞保業務單位可能因此只能運作到今年4月，將衝擊被保險人權益。
洪申翰說，最近勞動部114年預算遭到在野黨立委提案刪減、凍結，將讓勞動部運作變得十分困難、無以為繼。舉例來說，在野黨機乎把就業保險相關事務費全數刪除，會讓很多就業服務機構第一線人員的薪資跟權益受很大影響，也會造成就服機構難運作。
他進一步說，包括勞工紓困貸款、育嬰留職停薪、企業托育補助等，都仰賴媒體宣傳資源，讓勞工、企業了解資訊，進而申請，但如果媒體宣傳經費被大幅刪減，勞工跟企業就很難接觸到相關資訊，勞工權益將受很大衝擊跟影響。
除此，也有部分提案凍結7成的勞動部跟所屬機關的經常性業務費，洪申翰說，勞保業務單位很可能因此只能運作到今年4月，大幅衝擊勞保被保險人權益，包括保費收繳、退休金相關發放都將變得無以為繼，而職業訓練、就業輔導、外國人聘僱等與一般勞工及家庭相關的權益也都會受影響。
洪申翰說，這些相關經費都是為勞工服務，攸關勞工權益，勞動部願意向立院好好說明、對話，希望預算審查不要以這種方式影響一般勞工需求跟權益。
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