揭內政部媒宣費增8倍、近6億 翁曉玲：敢亂編我就敢刪
國民黨立委翁曉玲今日表示，民國114年度中央總預算「媒宣費」，共編列14.9億餘元，比去年增加5.9億元，漲幅高達65％。翁曉玲辦公室統計，內政部媒宣費114年度較113年度增加818.2%。翁曉玲說，政府媒宣預算浮編，敢亂編，她就敢刪。
翁曉玲表示，民進黨政府過去幾年執政，被稱為「大內宣」的媒體政策及業務宣導預算常遭詬病，認為其成效偏低、浪費公帑、餵養特定媒體、利用民眾稅金洗腦人民。
翁曉玲指出，根據立法院預算中心報告，政府近三年媒宣費辦理情形，有執行未盡理想、得標廠商過於集中以及未能具體衡量宣導效果等問題，必須檢討適妥性。
翁曉玲說，檢視機關的媒體宣傳費時，的確發現有這樣的狀況，像是很多機關的媒體宣傳經費多是給三立、民視，顯然過度集中。媒宣費儼然變成豢養、滋潤特定媒體的糧草。
根據翁曉玲辦公室製作圖表，內政部媒宣費114年度計2億6796萬，較113年度2919萬增加818.2%，不論金額及增幅都居各部會第一。
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