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賴清德才找韓國瑜喝咖啡…卓揆批在野刪預算 李彥秀：民進黨在演哪齣

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天主持「114年中央政府總預算相關說明」記者會，他表示，在野黨團提出諸多不合理的的預算刪減案，3000多案要大幅刪減、凍結總預算案，恐將造成國力五大弱化，籲請在野黨傾聽民意，為國家著想。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰今天主持「114年中央政府總預算相關說明」記者會，他表示，在野黨團提出諸多不合理的的預算刪減案，3000多案要大幅刪減、凍結總預算案，恐將造成國力五大弱化，籲請在野黨傾聽民意，為國家著想。記者余承翰／攝影

行政院長卓榮泰今上午親上火線，批在野黨立院黨團表態大幅刪減各部會今年度文宣及業務費，將造成國家「五大弱化」。國民黨立委李彥秀表示，賴清德總統上午說對個別委員的提案都尊重，民進黨立院黨團總召柯建銘冗長發言杯葛協商，民進黨到底在演哪齣戲？民進黨的政治大戲如難看的肥皂劇。

針對今上午賴清德會面赴美代表團後不久，行政院即釋出五大弱化說，李彥秀說，卓榮泰不是朝野「氣氛殺手」，就是「公開打臉」賴清德。

李彥秀表示，上午賴清德在總統府會見立法院長韓國瑜與赴美代表團時表示，「我當過立法委員、當過行政院長，非常清楚朝野對預算協商的過程，對個別委員的提案都充分尊重。」結果卓榮泰率領各部會批，「審查預算絕對不是宣洩情緒或報復性審查，將使國家帶來極大不安，也嚴重危害人民福祉」，「通案刪減將造成國家『五大弱化』，要朝野理性合作。」

李彥秀說，昨天在野黨誠意十足參加朝野協商，柯建銘一個人冗長發言，內容無關預算，擺明是在杯葛協商；今天柯建銘故技重施，大唱獨腳戲罵街一小時。再看看民進黨的臉書，請問身為賴主席的賴總統，是連黨中央都管不了了嗎？試問，究竟是誰不理性？究竟是誰不合作？造成台灣弱化的不正是民進黨無差別的政治鬥爭嗎？宣洩情緒報復的不正是綠營側翼嗎？

李彥秀質疑，民進黨到底在演哪齣戲？賴清德突然化身「親善大使」，要韓國瑜多找柯建銘喝咖啡；一向以溝通協商見長的卓榮泰，一改「卓蘋果」的溫和形象，化身「鬥爭戰狼」。賴清德的笑臉，卓榮泰的情緒，柯建銘的暴走，「民進黨的政治大戲，猶如難看的肥皂劇。」

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