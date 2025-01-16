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國防部：預算遭提案刪減凍結高達44% 嚴重影響戰力

中央社／ 台北16日電
國防部副部長柏鴻輝。記者季相儒／攝影
國防部副部長柏鴻輝。記者季相儒／攝影

在野擬大刪總預算，國防部副部長柏鴻輝今天說，立法院初審國防部預算時，決議刪減新台幣48億元、凍結60億元。但近日在野黨團的提案卻將刪減金額提高至73億元、凍結1923億元，占國防預算比率達44%，恐將嚴重影響戰力。

行政院主計總處編具「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，其中總預算歲入為新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元，歲入歲出賸餘209億元，預算案正在立法院審議階段，不過在野黨團表態將大幅減列或凍結各部會文宣及業務費用等。

行政院長卓榮泰今天率領相關部會首長，說明總預算案可能受衝擊的面向。柏鴻輝指出，依照在野黨目前刪除與凍結的總預算來看，包括潛艦後續造艦計畫、快速布雷艇後續規劃、新型步槍、民雄無人機航太產業園區開發案等業務共38案受影響。

柏鴻輝也提到，立法院外交及國防委員會初審國防部預算時，原決議刪減48億元、凍結60億元。但近日在野黨團提案卻將刪減金額提高至73億元、凍結1923億元，占國防預算比率達44%，恐將嚴重影響戰力，衝擊未來國防施政、國防安全維護等。

柏鴻輝說，國防部編列2545億元的業務經費，主要是用以維持主戰裝備妥善率、各式訓練彈藥籌補、戰機與船艦油料採購、籌購重要武器裝備、系統升級與維持部隊基本運作等工作，這些預算都是重中之重，業務費目前卻被凍結70%，恐難以因應台海周邊灰色地帶升高的衝突情勢。

談到潛艦後續預算，柏鴻輝說，立法院目前分別提案凍結10億元、18億元，重點是這些預算若無法通過的話，國防部將無法如期支付船廠簽約款，面臨違約風險，並降低合作廠商的投資意願，也讓國際對台灣的自我防衛決心產生重大懷疑。

此外，柏鴻輝表示，中科院無人機產業園區預算7625萬元目前也全數遭提案刪減，但中國每天運用無人機威脅台灣，這個刪減恐不利本島與外島因應無人機的威脅。

國防部昨天提及，為提升志願役官兵留營誘因，將調增志願役加給、戰鬥部隊加給等。柏鴻輝說，調整薪資結構正在跨部會審查階段，預計農曆春節後正式行文行政院審議。

國防部 國防預算

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