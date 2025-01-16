7成業務費遭砍「50年來從未發生」 國科會：科學園區運作將受影響

在野揚言大幅刪減、凍結總預算，國科會主委吳誠文示警科研發展將受衝擊，假使業務費被通案凍結達7成，科學園區運作4月就會受影響，全國科學園區業者現在也非常緊張，「這在科學園區成立50年來從沒發生過」。

卓榮泰今率部會首長說明總預算遭刪減的重大影響。吳誠文說明，國科會設備投資預算被通案刪了6％，超過歷年數額，大幅影響科技研發，包含量子運算、AI算力投入；他直言，過往立法院頻督促加強算力建置，如今又大幅刪減，令人錯愕與矛盾。

另針對國科會業務費若遭通案凍結達7成，吳誠文直呼，科學園區是全國經濟大動脈，高科技產業都集中在此，但科學園區成立50年來，在歷任政府期間從未發生這種事情，推估科學園區運作4月就會受影響，園區業者當前非常憂心。

他說，當前傳統產業已進入科學園區供應鏈，重要性超乎國人想像，與全國產業息息相關，世界也可能對台灣產生疑慮，認為台灣不重視產業發展，期待在野黨理性審查，收回刪減預算提案。

此外，農業部次長胡忠一提到，業務費若被刪減4成，其中基本行政維護費如果被刪到剩1元，將導致水電、電話與傳真機都不能用，「媒體朋友如果要到農業部採訪，最好自己帶衛生紙、發電機與手電筒，因為我們沒辦法供應」，希望不要這樣刪減。

胡忠一列舉，此筆業務費包括52萬人的老農津貼、34萬農民職業災害保險的申領與發放，也無法維護攸關產品溯源、產銷履歷系統平台，及進口飼料與添加物檢查，影響消費安全；農發基金內的獎補助費若被凍結37億，也將影響8萬多名農漁民子女的獎助學金、肥料價差補貼，以及乳牛、豬隻及家禽保費補助。

而農田水利事業作業基金若被凍結10億，胡忠一指出，將影響1億噸水的調度，導致8萬農民、共5.8萬公頃農田受傷害；另針對文宣費若被刪減成零，不只多項宣導將停擺，也將影響5月到10月汛期住在土石流潛勢區居民的生命安全。