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刪中研院法律所業務費410萬 翁曉玲：原4107萬羨煞各大學

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委翁曉玲今日表示，嚴審機關預算是立委職責，中研院「法律所業務費」預算4107萬，羨煞各大學法學院，民進黨及側翼這兩天又大軍出動，瘋狂抹黑她刪減中研院法律所業務費預算的提案，原預算是4107萬8千元，減列410萬。

翁曉玲表示，她的預算提案原文是，「鑒於政府財政負擔日益加重，財政壓力持續攀升，對資源配置造成極大挑戰，為確保財政運行的穩定性與長期可持續性，各項支出必須根據實際需求與效益進行優化，將有限的財政資源聚焦於具有最大社會效益和長遠發展潛力的領域，確保每一筆開支均能達到最大的政策效應。中央研究院為國際級學術研究單位，業務費用遠高於大學院系所說明欄上無從得悉連年支出成長緣由，基於經費撙節原則，爰減列該項預算410萬元，並請於一個月內提供經費撙節」，可受公評。

翁曉玲強調，她來自高教，在大學看到教授們競競業業作教學、作研究、出國參與學術交流，教授們及學校行政管理團隊，為業務費用的捉襟見肘、巧婦難為無米之炊而費盡心思，多數大學的法學院，一年100多萬的業務費，比比皆是。

翁曉玲表示，看看民國114年度部分大學研究發展及訓練費用預算，整體台大4232萬6千元、政大3572萬元、中興大學109萬3千元，對照中研院單一系所，法律所的業務費4107萬8千元，差距天差地別。然該幾所頂尖大學不論量能、師生數，都令人敬佩，為何政府不能將更多資源合理的分配給頂大呢？

翁曉玲認為，114年預算案審查過程中，各社群平台充滿各種虛偽不實假訊息，部分親綠媒體還推波助瀾，助長了謠言傳播。立法委員的重要職責之一就是監督查核預算案編列的合理性，依照預算法，對中央政府總預算案進行刪減或凍結，這是自立法院運作以來每年不變的原則。

翁曉玲提到，昨日民進黨立院黨團總召柯建銘冗長發言，不進入主題、不就事論事協商，最後無進展的散會，大家都看到了，現在民進黨再針對國民黨的預算提案不好好協商溝通，先進行毀滅式攻擊，全面抹黑立法委員的監督。不容許賴政府揮霍浪費，任何一筆錢都要用在刀口上，不合理的花費，即便再小的錢也不該給。

中研院 翁曉玲

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