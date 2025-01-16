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農業部預算1692億…業務費砍到1元喊活不下去 粉專怒嗆說謊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

農業部業務費遭提案刪減，農業部昨稱將影響老農福利津貼發放等業務。今天在114年度中央政府總預算案記者會上，農業部次長胡忠一更直稱，因為基本行政維護費被刪，以後媒體到農業部採訪需要自己帶衛生紙和發電機。粉專「一級嘴砲技術士」指出，農業部整體預算一年近1700億，這次被刪的1.2億完全沒有動到老農福利津貼和農民職災保險，究竟是農業部次長看不懂預算書還是在說謊？

農業部昨天表示，農業部業務費除包含日常營運所需的水電、物品等相關費用，更涉及老農福利津貼申領及核發、農產銷履歷系統平台維運、飼料或飼料添加物查驗、農民職業災害保險等農政業務及農民福利。

其中目前請領老農福利津貼的人數約52萬，農民職業災害保險在保人數34.5萬人，若照立委提案刪減至只剩1元，將大幅衝擊農民生計及農民工作保障。另外，行政預算刪減將造成各項農政業務推動、服務陷入立即停擺的危機，這將史無前例的讓政府機關關門。

今天在114年度中央政府總預算案記者會上，胡忠一重申，農業部遭受到不合理的對待，被刪減和被凍結的預算非常多，包含基本行政維護費被刪減到只剩下1元，也就是說水電、電話和傳真機等都不能用，以後媒體如果要來農業部採訪，最好自己帶衛生紙、手電筒和發電機。

粉專「一級嘴砲技術士」指出，台灣的農業部一年有將近1700億的預算，這些錢用來發薪水、發補貼，買公糧買到爆倉，買進口雞蛋回來放，還有發標案買媒體買網軍，一年1700億，今天要刪1.2億結果跑來說活不下去？

該粉專說，要刪減的項目是一般行政費用，而非社會保險，究竟是農業部次長看不懂預算書，還是農業部次長說謊和散布假訊息，哪一個比較嚴重？

國民黨立委張嘉郡也在臉書表示，農業部今年度的整體預算1692億元，比上年度預算增列83億元，立委提案刪減農業部業務費9025萬及農糧署業務費3029萬，兩項加總占農業部總預算僅0.07%，結果被農業部說成要關門，然而老農福利津貼和職災保險等預算一毛未刪，農業部帶頭造謠淪為造謠部。

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