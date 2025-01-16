國民黨：監督預算天經地義 不需卓榮泰指指點點

行政院長卓榮泰今天指出，國民黨主席朱立倫近期對台電預算、媒體宣傳費指指點點，「難道又想回到黨國時代，用黨來指揮一切」。國民黨回應表示，國民黨為人民納稅錢把關、幫民眾監督預算本就是天經地義，不需要卓榮泰指指點點。

在野擬大刪總預算，卓榮泰今天召開記者會指出，在野黨團提出3000多案要大刪總預算，整體而言將造成國力5大弱化。卓榮泰提到，朱立倫近期對台電預算、媒宣費指指點點，「難道又想回到黨國時代，用黨來指揮一切」，台灣已經是民主徹底成熟的國家，弱化國家絕非中華民國台灣政府未來應有面貌。

國民黨下午回應表示，強拗錯誤能源政策逼全民買單、暴漲新台幣13億元的媒體宣傳費，民進黨作為執政黨更應該合理的說服人民，理性的討論這些預算的使用，而不是情勒全民，把刀架在人民荷包上。

國民黨強調，民進黨現在的所作所為，不只是黨國主義更是強盜行為，國民黨為人民納稅錢把關、幫民眾監督預算本就是天經地義。國民黨不分黨團黨部，共同為監督國家預算努力，不需要卓榮泰指指點點。

國民黨認為，卓榮泰在檢討在野黨的時候，更應該提醒民進黨立法院黨團總召柯建銘，協商時少講點廢話，讓預算協商進入逐案討論，執政黨團總召不要當行政部門審查預算的豬隊友。