批藍白無差別失心瘋砍預算 綠黨團：要讓政府半死不活

立法院朝野黨團今上午再協商114年度總預算案，民進黨立法院黨團在會前批，藍白無差別失心瘋砍預算，就是要讓政府半死不活，癱瘓政府運作。民進黨團幹事長吳思瑤說，細看各預算提案，根本就是報復性瘋砍文化預算。

吳思瑤、民進黨團書記長蔡易餘及民進黨立委張宏陸、范雲今上午在協商會前開「無差別砍預算，失心瘋害台灣」記者會。

吳思瑤表示，前總統馬英九、蔡英文執政16年期間，中央政府總預算案平均被刪減1.189%、金額200億到300億元，民進黨團與行政部門試算後發現，這次國民黨立法院黨團的預算提案，初估總計刪減1500億元、凍結3800億元，民眾黨團的預算提案初估刪減2061億元、凍結974億元。

吳思瑤強調，細看各預算提案，國民黨團刪除公視23億預算，「根本就是報復性瘋砍文化預算」；國民黨團也提案凍結經濟部7成業務費。另國民黨團提案大砍轉型正義、性平預算，都引起相關民間團體抗議。吳說，「藍白這樣就是要讓政府半死不活，為何要這樣失心瘋害台灣？唯有民意的反撲，才能搶救國家預算。」

蔡易餘表示，昨天協商時柯建銘總召發言時，國民黨立委王鴻薇聽到罷免關鍵字就跳起來，就是怕被罷免，且海委會去年曾發文，內容提及台灣黑熊幫台灣阻擋颱風，結果王鴻薇「看到黑熊就開槍」，砍海委會預算1205萬元，奉勸國民黨團不要亂砍預算。