刪千億撥補恐衝擊電價 郭智輝：台電財務將大受打擊

在野揚言刪除撥補台電公司2000億元，經濟部長郭智輝表示，撥補台電是為穩定民生電價，過去3年台電已吸收2800億元的電價成本，若撥補經費遭刪除，台電財務將大受打擊，但電價是否調整須由電價審議委員會決定。

卓榮泰今率部會首長說明總預算遭刪減的數項重大影響，針對在野表態刪除今年度台電預算及台電去年度追加預算案共2000億元，郭智輝說，補助台電是為穩定民生電價穩定，2022年至2024年間，台電已吸收民生電價成本達2800億元，撥補預算等於補貼全民。

外界關注若台電拿不到1000億元撥補經費，是否會考慮漲電價，郭智輝說，台電財務一定會受到很大打擊，但電價是否調整，須由電價審議委員會決定。

郭智輝接續提到，若預算未無法通過將直接影響民生，如強化用水韌性的連通管調度工程、各縣市流域改善計畫，並影響中小微企業升級轉型計畫，對167萬家的中小企業是年前最糟的消息，另因推動深度節能補助被提案刪減，民眾購買節能家電也將受影響。

郭智輝指出，總預算遭大幅刪減，工商業都相當憂心，擔心影響民生以及台灣未來轉型，盼國會能以民生優先、經濟優先、台灣優先三面向來審議總預算。