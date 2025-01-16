國科會：若業務費遭凍結7成 科學園區4月就會受影響

在野擬大刪總預算，國科會主委吳誠文說，若業務費遭通案凍結達7成，這在科學園區成立50年來從沒發生過，科學園區運作4月就會受影響，全國科學園區業者現在也非常緊張。

行政院會去年8月通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，函請立法院審議，其中總預算歲入為新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。不過在野黨團表態將大幅減列各部會文宣及業務費用。

吳誠文今天在行政院「114年中央政府總預算相關說明」記者會上表示，刪減額度對於科技研發影響非常大，因為科研非常重視設備投資與建制，每年都要編列相當大額度，包含量子運算、AI算力投入等，過往立法院也一直督促國科會加快算力建置，如今卻打算無故刪減預算，國科會覺得非常錯愕與矛盾。

吳誠文也提到，國科會業務費若遭通案凍結達7成，這是科學園區成立50年來從來沒有發生過的事，經估計，科學園區運作4月就會受影響，全國科學園區業者現在也非常緊張。

他說，其實現在傳統產業也進到科學園區供應鏈，這件事的影響超乎國人想像，也恐成世界關注焦點，會被視為台灣不重視產業發展的象徵，期待在野黨能收回刪減預算等提案，理性審查。

農業部次長胡忠一也說，業務費若被刪減4成，其中基本行政維護費如果被刪到剩1元，將導致部內水電、電話與傳真機都不能用，如此一來，「媒體朋友如果要到農業部採訪，最好自己帶衛生紙、發電機與手電筒，因為我們沒辦法供應」，因此很希望不要這樣刪減。

胡忠一說，這筆業務費還包括52萬人的老農津貼、34萬農民職業災害保險的申領與發放，同時也將無法維護攸關產品溯源、保障消費者安心購買的產銷履歷系統平台，也無法做進口飼料與添加物檢查，直接影響消費安全。

胡忠一指出，再來是農業部的文宣費若被刪減為0，將影響有機與優良農產品宣傳；農產品銷售到國外的行銷競爭力；在境外機場宣傳不能把有非洲豬瘟疑慮肉品帶進台灣，也將影響5月到10月汛期住在土石流潛勢區居民的生命安全，希望不要做不理性、不合理的預算審查。

此外，胡忠一說，農發基金內的獎補助費若被凍結37億，將影響8萬多名農漁民子女的獎助學金、農業代管利息差額補貼、肥料價差補貼，以及乳牛、豬隻及家禽保費補助。

灌溉用水是農業命脈，胡忠一表示，農田水利事業作業基金若被凍結10億，將影響1億噸水的調度，導致8萬農民、共5.8萬公頃農田受傷害，若今年無法照往年降雨將影響農民收成，希望在野黨立委多多考慮農漁民的生計與生產。