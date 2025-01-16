考量覆議總預算案？卓榮泰：持續思考自力救濟

在野擬大刪總預算，媒體關注政院未來是否會對總預算案提起覆議。行政院長卓榮泰說，政院會不會提覆議其實是被動狀態，須看立法院是否仍報復性刪減總預算而定，政府會持續思考自力救濟，提出應有作為。

行政院主計總處編具「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，其中總預算歲入為新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元，歲入歲出賸餘209億元，預算案正在立法院審議階段，不過在野黨團表態將大幅減列各部會文宣及業務費用。

行政院今天舉行「114年中央政府總預算相關說明」記者會，由卓榮泰率領相關部會首長，說明總預算案可能受衝擊的面向。卓榮泰表示，立法監督行政是憲法賦予的權力，但監督審查權力的行使，應該建立在福國利民、對國家有益的前提，而非宣洩情緒，甚至是報復性審查預算。

他表示，在野黨提出多項通案刪減的提案，將弱化國家發展5大層面，對國家產生全面性的衝擊，包含第一，弱化國家總體競爭力，讓台灣面臨競爭國家迎頭趕上的可能；第二，弱化維護國家安全的國防實力，使敵對勢力有機可乘，擴大台灣受侵擾的威脅；第三，弱化科技發展維持優勢的實力，使得國家喪失繼續進步、維持民主供應鏈重要地位的能力。

第四，卓榮泰表示，這也將弱化所有公務人員工作績效，以及學習、進步的能力，且通案性大幅刪減、凍結業務費、事務費、設備費和水電費等，將使政務停滯、影響公務人員工作和服務民眾場域，另外，刪減旅運費也將影響台灣與國際連結，中央與地方合作、統籌的各項能力。

第五，卓榮泰說，這將弱化政府與民眾溝通、說明重大政策的能力，讓政府無法透過媒體澄清說明重大政策，變相助長錯假訊息。

卓榮泰指出，總預算刪減影響多數基層公務人員，許多聘用人員、協助學術研究的青年感到不安，許多工商團體、學術工作者、藝文工作者和多個民間團體，也籲請在野黨懸崖勒馬，期盼立法院能作出正確決定，大家一起過個好年。

而若總預算案審議仍不如預期，政院是否提出覆議，卓榮泰表示，政院會不會提覆議是被動，完全要看立法院，國會若不改變情緒性、報復性的預算刪減跟凍結，政府完全無法在這樣的預算結構底下推動政策，而必須要自力救濟，提出應該有的作為。

他也強調，覆議是政院的權益，但在未經過總統賴清德核可前，他不會斷言提出覆議；至於是否與賴總統商討，由賴總統出面進行院際協調，卓榮泰則說，賴總統自有總統高度，會去思考如何行動對國家、社會、民眾有利。

卓榮泰說，他站上第一線開記者會，這不一定是火線，也可能是希望的一線，期待在野黨能理性思考，他也願意與內閣團隊、公務機關共同努力，向立法院說明政策，只求國會讓民眾正常生活、國家正常運作，這才是全國之福。

此外，卓榮泰提到，台灣已經是民主成熟的國家，但國民黨主席朱立倫近日評論台電預算、媒體宣傳費，讓人憂慮是大剌剌想要回到黨國時代，用黨來處理一切。