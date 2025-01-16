卓榮泰批朱立倫對預算指指點點 國民黨反嗆情勒全民

在野黨立院黨團表態大幅刪減各部會今年度文宣及業務費，行政院長卓榮泰批評國民黨主席朱立倫近期大辣辣對台電預算、媒宣費指指點點，「難道又想回到黨國時代，用黨來指揮一切？」國民黨反嗆，黨團黨部共同為監督國家預算努力，才是不需要卓榮泰指指點點。

國民黨指出，強拗錯誤能源政策逼全民買單、暴漲13億元的媒體宣傳費，民進黨作為執政黨更應該合理的說服人民，理性討論這些預算的使用，而不是情勒全民，把刀架在人民荷包上。

國民黨表示，民進黨現在的所作所為，不只是黨國主義更是強盜行為，國民黨為人民納稅錢把關、幫民眾監督預算本就是天經地義。國民黨不分黨團黨部，共同為監督國家預算努力，才是不需要卓榮泰指指點點。

國民黨反批，卓榮泰在檢討在野黨的時候，更應該提醒一下民進黨立院黨團總召柯建銘，協商時少講點廢話，讓預算協商進入逐案討論，並呼籲執政黨黨團總召，不要當行政部門審查預算的豬隊友。