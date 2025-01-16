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憂反詐媒宣費遭刪衝擊打詐 內政部：等同向詐團投降

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院打擊詐欺指揮中心指揮官、內政部次長馬士元。圖／行政院提供
行政院打擊詐欺指揮中心指揮官、內政部次長馬士元。圖／行政院提供

在野擬大刪今年文宣費，行政院長卓榮泰憂心政府無法宣傳打詐，民眾防範意識難以建立，助長詐欺集團擴大危害社會。行政院打擊詐欺指揮中心指揮官、內政部次長馬士元說，警方曾發現某詐團半年內投放2.5億廣告詐騙，反觀內政部僅編列2.3億反詐片預算，若將所有反詐媒宣費刪除，等同向詐騙集團投降。

卓榮泰今率部會首長說明總預算遭刪減的數項重大影響。針對打詐，馬士元指出，打擊犯罪與預防詐騙是警察業務首要業務，比起外界所稱「越打越詐」，目前狀況是「不打更詐」，且政府任何工作都是跟詐團賽跑，若提案刪除所有反詐宣傳費，令人擔心。

馬士元接著列舉去年11月TVBS民調中心民調，其中逾8成7民眾認為打詐宣傳不能停止，若拿掉預算等同使詐團更有空間進化，因此必須投放廣告對抗詐團。他舉例，先前警方發現某詐團在半年內投放2.5億廣告詐騙，但內政部卻僅列2.3億反詐騙預算，未來預算還可能消失，希望能全數保留，讓政府持續與詐團宣戰。

另針對消防業務，馬士元強調，包括消防人員防護裝備、止血帶、輕量化折疊式擔架與消防數位無線電手提台等計畫，都編列在韌性國家醫療整備計畫2億5000多萬元預算內，但目前被提議刪減1億，仍希望全數保留，不希望全國民眾或消防人員因為預算遭刪減，而多流一滴血甚至喪失生命。

法務部次長徐錫祥指出，在野黨打算刪除台灣高檢署與台北地檢署的業務費8000萬元，相關辦案所需的書類寄送、檢察官助理晉用、相驗解剖、檢驗鑑定與刑事偵查等業務將難以推動；打詐、毒品與科技設備監控等業務也難達成預期目標，衝擊民眾權益。

針對在野有意刪減矯正署與轄下監所相關業務費用約1億元。徐錫祥說，將影響收容人各項處遇、輔導、治療與業務執行，加上監所設施老舊亟需加強汰換，也將延緩辦理，恐損及矯正教化成效。

此外，在野黨提案全數刪除媒體政策業務宣導費1234萬5000元，徐錫祥說，這是透過大眾傳播媒體托播進行全面密集宣導，推廣法制教育、避免民眾違規受罰，若被刪除將無法辦理全國農漁會選舉反賄選、毒品防治、打詐等宣導，也無法宣導重大政策。

內政部 卓榮泰 打詐 消防人員 詐欺 詐騙集團

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