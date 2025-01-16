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撇刪預算刪到部會癱瘓 林思銘：民進黨在野也刪一堆

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委、立院黨團書記長林思銘。記者陳正興／攝影
國民黨立委、立院黨團書記長林思銘。記者陳正興／攝影

國民黨立院黨團書記長林思銘今日發出聲明，指近日有特定媒體下標以及特定社群網站粉絲專頁，造謠針對農業部預算提案相關事項。林思銘表示，刪除或凍結預算提案送出委員會後，他須以書記長名義簽名，民進黨是在野時，總預算也是先提案刪了一大堆，經協商後再議。

林思銘表示，他本會期榮幸擔任黨團書記長，黨團原則上尊重各委員辦公室提案，因為國民黨尊重來自不同選區鄉親的心聲及意見，所有的預算案都是由各個委員會審查後提出「刪除」或「凍結」，送出委員會後，各別委員再透過黨團第二輪提案，他須以書記長名義簽名，許多民眾不了解流程，而讓有心人士有了操作空間，但是無論謾罵與鼓勵，他都會虛心接受，這是身為民意代表必須展現的負責任態度。

林思銘說，他身為立法委員，有義務要好好把關人民的納稅錢，對於浮編的預算、沒有作為的預算，予以「刪除」或「凍結」再審；對於與人民的福祉或警消同仁直接息息相關的經費，對於民生相關經費，絕對不會刪減，對於造謠不實的內容，希望鄉親們能清楚，並非事實。他絕對會站在人民以及基層公務員的立場，為各位把守國家的每一分錢，不讓政府浪費一分一毫的民脂民膏。

林思銘強調，大家現在看到的都是僅是「提案」需要協商處理的，之前民進黨是在野時，總預算也是先提案刪了一大堆，經協商後再議的。並非最後總預算三讀通過最終版。國民黨很有誠意要與各部會進行協商，但民進黨立院黨團總召柯建銘頻繁在預算協商時，一直故意冗長亂發言不願意實質討論預算內容，造成協商沒有結果，浪費委員及部會機關時間。

林思銘說，他們急著要協商討論，執政黨立委卻沒有要進行討論，口口聲聲說要審總預算，卻是如此搗亂協商的會議，難道不討論就是故意要讓特定人士造謠帶風向嗎？再對外發言國民黨刪除預算，讓國家停止運作等等不實發言，一再的造謠誤導社會大眾，這就是目前的執政黨立委的作為。

林思銘提到，農業部說稱提案刪減預算會影響老農福利津貼發放、農民職業災害保險等農政業務與農民福利。事實上，農民福利預算包括業務費一毛未刪，兩筆預算風馬牛不相及，請停止繼續造謠，不要淪為造謠部、網軍部。

林思銘強調，農業部預算1692億元，刪減1.2億元，僅占農業部整體預算0.07％，根本九牛一毛，跟吃燒餅掉芝麻差不多意思，說成農業部因此要關門，誇大不實也要有個限度，還是這筆預算另有用途，實在很難讓人不得不質疑。監察院糾正農業部購買臭蛋，損失公帑5.2億元時，有心人士也請以同樣標準對待。

林思銘表示，農業部過去一年，多項政策背棄農民，立院決議要求公糧收購價格調高5元，最後僅提高1.5元，苛扣農民、欺負農民，據此，刪減業務費用，是不縱容農業部忽視農民，希望可以將心比心，好好照顧農民。

林思銘提到，按照農業部說法，確實業務費有重複編列，現在正值預算審價期間，農業部不來溝通說明預算，反而先對外造謠，是否司馬昭之心，是否意圖規避國會監督？

林思銘強調，農民生活難過的時候，農業部是否如此積極捍衛農民權益、保護農民生計，僅萬分之7的業務費被刪就說要關門，農業部是否忘記農民才是農業部要照顧的對象，是否還欠農民一個真誠的道歉。

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