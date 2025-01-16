總預算協商零進度 韓國瑜：柯建銘一個人跳水上芭蕾38分鐘

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商總預算，民進黨團總召柯建銘一開場又繼續冗長發言、連轟近40分鐘，韓國瑜無奈又冒金句形容，「柯建銘自己一個人跳水上芭蕾跳了38分鐘」，最後朝野協商又不歡而散，全程零進度，韓國瑜宣布散會。

立法院即將休會，韓國瑜今天再度召集朝野協商總預算。柯建銘一到場先是要求程序發言，接著提議先協商「野生動物保育法」修正草案再談總預算，引發國民黨團書記長林思銘不滿說，今天協商題目是總預算案，「怎麼又扯到野保法？」呼籲柯建銘好好協商。

藍綠白三黨團第一輪發言完畢後，柯建銘又急著發言，還稱韓國瑜不可以不讓他發言，「除非你把我打死」，接著連講40幾分鐘後就離開。民眾黨團總召黃國昌看了大罵，「想搞大罷免回民進黨團開記者會就好！每次罵完人就拍拍屁股就走，立法院是你開的嗎？」

韓國瑜在會中語帶無奈說，朝野協商要有效率，「但柯建銘自己一個人跳水上芭蕾跳了38幾分鐘」。韓國瑜還喊話，親愛的黨團幹部，希望朝野協商平台是有效率的，也期待總預算協商能達成共識，減輕立委壓力，讓總預算趕快通過。

韓國瑜還指，柯建銘是立法院最資深的立委，應該要扮演立法院的典範，把經驗傳承給年輕立委，但柯建銘無法當大家的典範，不停的謾罵很可惜；韓國瑜還說，他也在思考「如果朝野協商方式不能改變，到底所求為何？」並預告如果協商不成，就送交院會處理。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，柯建銘原本是大家尊敬的前輩，但發言卻成了「廢話大全」，其實真正的策略就是，讓總預算延宕，發動側翼攻擊國民黨。柯建銘如此冗長發言才是拖垮政府，讓政府無法運作。