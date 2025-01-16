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嗆朱立倫指名砍台電補助 卓榮泰：想重返黨指揮一切？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院上午舉辦「114年中央政府總預算相關說明」記者會，行政院長卓榮泰。記者余承翰／攝影
行政院上午舉辦「114年中央政府總預算相關說明」記者會，行政院長卓榮泰。記者余承翰／攝影

在野黨立院黨團表態大幅刪減各部會今年度文宣及業務費，國民黨主席朱立倫更點名砍光台電2000億撥補經費及大內宣預算。行政院卓榮泰批評，「難道又想回到黨國時代，用黨指揮一切」，但弱化國家絕非中華民國台灣政府未來應有面貌。

卓榮泰上午大動作率部會首長親上火線，批評在野報復性刪減預算，造成國家發展五大弱化，嚴重影響政府施政，直接讓國人福祉跟權益受到極大威脅。外界關注若最終結果不如預期，政院是否會提出覆議或其他救濟作為。

「行政院會不會提覆議，我們是被動的，完全看立法院。」卓榮泰指出，國會若不改變不合理、情緒性及報復性的預算刪減和凍結，讓政府無法在此種預算結構底下，於新的一年推動相關政策，政府必須自力救濟提出應有作為，這是絕對的。

由於卓揆連兩周親上火線對外說明憲訴法覆議、總預算，假使總預算審查結果不如行政院預期，行政院所謂的「應有作為」是否包含覆議，或與賴總統討論由總統主持院際協商。

卓榮泰表示，這是第一線，不一定是火線，也可能是希望的一線。由於覆議要經過總統核可，在尚未經過總統核可前，當然不敢這樣說，但覆議是憲法賦予行政院的權力，總統自有高度去思考如何對國家、社會及人民有利，「我們會持續討論」。 

話鋒一轉，卓榮泰批評，國民黨主席朱立倫近期大辣辣對台電預算、媒宣費指指點點，「難道又想回到黨國時代，用黨來指揮一切」，台灣已經是民主徹底成熟的國家，弱化國家絕非中華民國台灣政府未來應有面貌。

卓榮泰強調，他會在總統領導之下，跟所有內閣團隊、公務機關同仁一起努力，願意向立法院提出數據、政策，及未來執行時程與目標，做出合理說明，只求立法院支持國家政策、預算，也支持全國人民，讓國家正常運作和發展，才是全國之福。

卓榮泰 台電 大內宣 朱立倫 行政院

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