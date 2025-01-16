影／在野黨刪減總預算 卓榮泰：恐五大弱化盼理性審查
行政院長卓榮泰今天主持「114年中央政府總預算相關說明」記者會，卓榮泰表示在野黨團提出諸多不合理的的預算刪減案，3000多案要大幅刪減、凍結總預算案，恐將造成國力五大弱化，包含弱化國家整體競爭力；弱化維護國家安全的國防實力；弱化科技發展、維持優勢實力；弱化公務員工作績效、學習進步及服務人民的各項人力，以及弱化政府與人民溝通說明重大政策的能力，呼籲在野黨傾聽民意，為國家著想。
卓榮泰指出這五項弱化將使政府在公共建設、打詐、治安、農業發展、經濟發展都可能面臨停擺，盼在野黨能理性面對總預算案審查，團結為國，並說「審查預算不是宣洩情緒，或是報復性審查」，政院還是願意理性溝通，請國會支持總預算，讓國家正常發展，讓大家過一個好年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言