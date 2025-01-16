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影／在野黨刪減總預算 卓榮泰：恐五大弱化盼理性審查

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導

行政院卓榮泰今天主持「114年中央政府總預算相關說明」記者會，卓榮泰表示在野黨團提出諸多不合理的的預算刪減案，3000多案要大幅刪減、凍結總預算案，恐將造成國力五大弱化，包含弱化國家整體競爭力；弱化維護國家安全的國防實力；弱化科技發展、維持優勢實力；弱化公務員工作績效、學習進步及服務人民的各項人力，以及弱化政府與人民溝通說明重大政策的能力，呼籲在野黨傾聽民意，為國家著想。

卓榮泰指出這五項弱化將使政府在公共建設、打詐、治安、農業發展、經濟發展都可能面臨停擺，盼在野黨能理性面對總預算案審查，團結為國，並說「審查預算不是宣洩情緒，或是報復性審查」，政院還是願意理性溝通，請國會支持總預算，讓國家正常發展，讓大家過一個好年。

行政院長卓榮泰（中）今天主持「114年中央政府總預算相關說明」記者會，他表示，在野黨團提出諸多不合理的的預算刪減案，3000多案要大幅刪減、凍結總預算案，恐將造成國力五大弱化。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天主持「114年中央政府總預算相關說明」記者會，他表示，在野黨團提出諸多不合理的的預算刪減案，3000多案要大幅刪減、凍結總預算案，恐將造成國力五大弱化。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰今天主持「114年中央政府總預算相關說明」記者會，他表示，在野黨團提出諸多不合理的的預算刪減案，3000多案要大幅刪減、凍結總預算案，恐將造成國力五大弱化，籲請在野黨傾聽民意，為國家著想。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰今天主持「114年中央政府總預算相關說明」記者會，他表示，在野黨團提出諸多不合理的的預算刪減案，3000多案要大幅刪減、凍結總預算案，恐將造成國力五大弱化，籲請在野黨傾聽民意，為國家著想。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天主持「114年中央政府總預算相關說明」記者會，國科會主委吳誠文（左）、經濟部長郭智輝（右）等人一同出席，卓表示，在野黨團提出諸多不合理的的預算刪減案，3000多案要大幅刪減、凍結總預算案，恐將造成國力五大弱化。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天主持「114年中央政府總預算相關說明」記者會，國科會主委吳誠文（左）、經濟部長郭智輝（右）等人一同出席，卓表示，在野黨團提出諸多不合理的的預算刪減案，3000多案要大幅刪減、凍結總預算案，恐將造成國力五大弱化。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰（右二）今天主持「114年中央政府總預算相關說明」記者會，國科會主委吳誠文（左一）、經濟部長郭智輝（右一）等人一同出席，卓表示，在野黨團提出諸多不合理的的預算刪減案，3000多案要大幅刪減、凍結總預算案，恐將造成國力五大弱化。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰（右二）今天主持「114年中央政府總預算相關說明」記者會，國科會主委吳誠文（左一）、經濟部長郭智輝（右一）等人一同出席，卓表示，在野黨團提出諸多不合理的的預算刪減案，3000多案要大幅刪減、凍結總預算案，恐將造成國力五大弱化。記者余承翰／攝影

卓榮泰 國防 打詐 經濟發展 行政院

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