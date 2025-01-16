影／在野黨刪減總預算 卓榮泰：恐五大弱化盼理性審查

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商總預算，民進黨團總召柯建銘一開場又繼續冗長發言、連轟近40分鐘，韓國瑜無奈又冒金句形容，「柯建銘自己一個人跳水上芭蕾跳了38分鐘」，最後朝野協商又不歡而散，全程零進度，韓國瑜宣布散會。

2025-01-16 13:57