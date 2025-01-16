親解在野大砍預算五大衝擊 卓榮泰籲國會勿報復性刪減

立法院正緊鑼密鼓協商今年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰今親上火線說明五項衝擊，他再次呼籲在野理性審查，別為一己情緒而報復性刪減，政院願意理性溝通，盼國會支持總預算，讓國家、人民生活正常發展，大家過一個好年。

卓榮泰今天親上火線說明預算刪減將造成國家「五大弱化」，他舉例，在野黨提出中央機關業務費全數凍結70％，等到執行逾30％後並經立法院會同意後才能解凍，但政府部門運作需要業務費支應，此舉將嚴重影響政務運作，施政走走停停，人才運用出現斷層，政策推動會緩慢且中斷。

卓榮泰特別提到，當前農業部、數發部、通傳會、陸委會業務費被刪到只剩1元，要叫這些公務人員如何做事？等同老農津貼、資安維運等重要業務都無法執行，「此種預算三七開前所未見，政策將全面停擺，這是國家的危機」。

針對國內外旅運費、出國教育訓練費用，數發部、通傳會被全數刪除，卓榮泰說，當前台灣國際地位日益重要，國際交流若因此中斷，甚至連國內旅運費都被刪除，不只失去教育訓練機會，也弱化台灣與國際連結，無法跟上國際進步潮流趨勢。

他說，嚴重的是，所有學術機關將難以出國參與國家會議，發展多邊合作，就連我國最高研究機構中央研究院也受到極大衝擊，阻斷國家學術、教育研究進展，阻斷中央與地方、公民團體各種交流。

針對在野提案減列各機關水電費減列30％，卓榮泰批評，完全沒有任何計算標準，水電費是提供公務員基本合理的工作環境，許多是民眾洽公、辦理公務的必要場域，如戶政、稽徵機關，將來將面臨預算不足支應水電費的窘境，國人同胞應該此種待遇嗎？

而在野提案減列媒體及業務宣傳費60％，數發部、通傳會、法務部更遭到全刪。卓認為不合理也帶有報復性，他說，此舉將阻斷民眾對政策溝通管道，錯假訊息會持續橫行，擴大對國家社會的危害，法務部相關反毒、打詐、洗錢防制宣導完全無法執行，嚴重惡化治安，將國家置於非常危險的境界，絕非國人樂見。

另針對在野通案刪除軍事裝備3％、國防設備及投資6％，卓榮泰認為，國軍採購及設施建設必須長期規劃，任意刪減將直接破壞國防布局，面對中國軍機、軍艦不斷騷擾，國家必須加強自我保護能力，軍事設備被毫無理性的刪減，將對國防產生重大威脅。

卓榮泰也提到，在發展AI方面，不容台灣放慢前進腳步，將影響政府若干採購合約，未來提升算力等建制目標將顯然無法達成，這是刻意拖垮國家發展，弱化國家競爭力。

近期詐騙集團手法日新月異，卓榮泰指出，但相關文宣費、設備費、出國旅費被刪減，政府卻無法透過宣導加強反詐、影響執法能力，也影響跨境合作機制，全面性打擊詐欺功能。

卓榮泰強調，上述五大預算通刪案綜合性影響政府施政，無法展開短期計畫，中長期無法做出長遠性且合理的規劃，此種不確定性，是政府與人民無法與和國家共同進步的重要因素。

卓榮泰最後再度呼籲國會在野黨團理性審查，不要因為一己情緒而報復性刪減，讓國家發展停滯不前，目前許多預算直接影響百工百業，各領域將因不合理刪減無法推動，影響巨大。

他強調，政院還是願意理性溝通，呼籲國會支持總預算，讓人民能正常生活、國家正常發展，讓大家過一個好年。