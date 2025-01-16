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綠指在野黨砍總預算讓政府半死不活 籲懸崖勒馬

中央社／ 台北16日電

立法院朝野黨團今天再度協商114年度總預算案，待協商提案總數共計3296案。民進黨立法院黨團質疑，藍白無差別失心瘋砍預算，讓政府半死不活，癱瘓政府運作，希望在野黨懸崖勒馬。

立法院朝野黨團15日起密集協商114年度中央政府總預算案（公務預算部分），待協商提案總數共計3296案。朝野在程序發言時就吵成一片，會議進行不到2小時散會。

朝野黨團今天繼續協商總預算案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘及民進黨立委張宏陸、范雲會前召開「無差別砍預算，失心瘋害台灣」記者會，再度說明國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團所提預算提案內容。

吳思瑤表示，在前總統馬英九、蔡英文執政的16年期間，中央政府總預算案平均被刪減1.189%、金額為新台幣200億元到300億元，然而民進黨團與行政部門試算後發現，這次國民黨立法院黨團的預算提案，初估總計刪減1500億元、凍結3800億元，台灣民眾黨立法院黨團的預算提案則是初估刪減2061億元、凍結974億元。

吳思瑤說，細看各預算提案，例如國民黨團刪除公視23億元預算，根本就是報復性瘋砍文化預算，打壓台灣文化、摧毀台流，包括金馬獎導演楊力州等人發聲抗議，國民黨團也提案凍結經濟部7成業務費，工商團體也出面抗議。此外，國民黨團提案大砍轉型正義、性平預算，都引起相關民間團體抗議，並質疑國民黨威權復辟再起等。

吳思瑤表示，藍白這樣搞，就是要讓政府半死不活，為何要這樣失心瘋害台灣，請民間團體站出來，唯有民意的反撲才能搶救國家預算。

蔡易餘說，海委會去年10月曾發文，內容提及台灣黑熊幫台灣阻擋颱風，結果國民黨立委王鴻薇看到黑熊就開槍，砍海委會預算1205萬元，真的很瞎，奉勸國民黨團不要亂砍預算。

范雲也質疑，台灣民眾黨立委黃國昌從政前受惠中研院近10年，現在卻和國民黨聯手毀掉中研院，包括要減列國外旅費與出國教育訓練費6成，是否要台灣消失在世界學術舞台，而且如果將中研院的水電費減列3成，恐迫使研究室多數設備被迫停止運作或縮減規模。

張宏陸指出，藍白提案癱瘓內政，包括治安防災預算凍結70%，另刪除打詐宣導預算，全民防衛也被弱化，藍白再怎麼野蠻，也不能讓人民的生命財產受到威脅。

國民黨 打詐 民進黨 海委會 立法院

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