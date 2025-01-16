中央總預算案陷入朝野激烈攻防 商總呼籲總預算案儘速過關
中央總預算案目前正在立法院審議，對於朝野陷入激烈攻防，商總理事長許舒博今日表示，原則上尊重立法院審議預算的職權，但總預算攸關國家總體發展，必須行政院與立法院協力理性合作才能進行。
許舒博表示，當前百工百業需要政府推動數位轉型、淨零轉型，也需行政院各部會協助產業推動研發創新、開拓海外市場，振興中小微型企業等需求，希望立法院各委員在嚴審各項預算時，考慮有關振興、擴展企業發展之預算能予以支持。行政院也要充分說明政策規劃。
許舒博強調，唯有台灣的產業發展良好，工商業繁榮，台灣經濟才會好，台灣經濟好，才會讓人民生活更安定。台灣民主日益深化，期盼朝野能傾聽各方意見，化解歧見，共同為台灣經濟開創更美好的未來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言