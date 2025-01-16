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中央總預算案陷入朝野激烈攻防 商總呼籲總預算案儘速過關

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）與商總理事長許舒博。 圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰（左）與商總理事長許舒博。 圖／聯合報系資料照片

中央總預算案目前正在立法院審議，對於朝野陷入激烈攻防，商總理事長許舒博今日表示，原則上尊重立法院審議預算的職權，但總預算攸關國家總體發展，必須行政院與立法院協力理性合作才能進行。

許舒博表示，當前百工百業需要政府推動數位轉型、淨零轉型，也需行政院各部會協助產業推動研發創新、開拓海外市場，振興中小微型企業等需求，希望立法院各委員在嚴審各項預算時，考慮有關振興、擴展企業發展之預算能予以支持。行政院也要充分說明政策規劃。

許舒博強調，唯有台灣的產業發展良好，工商業繁榮，台灣經濟才會好，台灣經濟好，才會讓人民生活更安定。台灣民主日益深化，期盼朝野能傾聽各方意見，化解歧見，共同為台灣經濟開創更美好的未來。

商總 立法院 行政院 許舒博

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中央總預算案目前正在立法院審議，對於朝野陷入激烈攻防，商總理事長許舒博今日表示，原則上尊重立法院審議預算的職權，但總預算攸關國家總體發展，必須行政院與立法院協力理性合作才能進行。

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