總預算協商變柯建銘獨白 藍酸：開啟「無限月讀」招式

立法院朝野黨團今針對114年度中央政府總預算案展開第二天協商，朝野發言一個多小時仍未能進入實質討論。國民黨副發言人陳暉說，國民黨正在面對民進黨立院黨團總召柯建銘的「無限月讀」招式，只有立法院長韓國瑜打斷柯發言，直接逐案討論才可能進行下去。

陳暉指出，經過這幾次的黨團協商，柯建銘先發言痛罵藍白與韓國瑜40分，國民黨回話解釋約10分，民眾黨團總召黃國昌花5分鐘怒噴執政黨不由分說扣在野黨紅帽子，柯建銘覺得被罵了，再次舉手要發言。「事已至此，無限月讀已完成。」

陳暉說，不讓柯建銘回覆，他會生氣不讓他解釋，直接罵天、罵地、罵藍、罵白、罵韓國瑜、罵傅崐萁。要限制發言時間，柯建銘第一個跳出來說「怎麼可以限制立委發言時間，那是他的權力」，讓他回覆，又回到第一點從盤古開天講起，再來一遍，總預算協商繼續擱置。

陳暉說，這樣的狀況已經好幾天了，有興趣的朋友可以打開國會頻道來看，如果真的要解，可能只有韓國瑜取得「尾獸之力」，打斷老柯施法，直接一案案開始討論開過去，才有可能進行下去吧。

「無限月讀」一詞出自日本漫畫「火影忍者」，意指看到事情不斷重覆的情況。