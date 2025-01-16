快訊

黃仁勳到了！下午1時降落台中機場 粉絲驚喜包圍合照

台積電法說、黃仁勳來台 台股勁揚510點收23,025點、台積電漲40元

蘋果2025年都有驚喜！20多款新品搶先看 這台iPhone、AirTag 2超期待

總預算協商變柯建銘獨白 藍酸：開啟「無限月讀」招式

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院長韓國瑜今召集朝野黨團協商114年度中央政府總預算案。圖／擷取自國會頻道
立法院長韓國瑜今召集朝野黨團協商114年度中央政府總預算案。圖／擷取自國會頻道

立法院朝野黨團今針對114年度中央政府總預算案展開第二天協商，朝野發言一個多小時仍未能進入實質討論。國民黨副發言人陳暉說，國民黨正在面對民進黨立院黨團總召柯建銘的「無限月讀」招式，只有立法院長韓國瑜打斷柯發言，直接逐案討論才可能進行下去。

陳暉指出，經過這幾次的黨團協商，柯建銘先發言痛罵藍白與韓國瑜40分，國民黨回話解釋約10分，民眾黨團總召黃國昌花5分鐘怒噴執政黨不由分說扣在野黨紅帽子，柯建銘覺得被罵了，再次舉手要發言。「事已至此，無限月讀已完成。」

陳暉說，不讓柯建銘回覆，他會生氣不讓他解釋，直接罵天、罵地、罵藍、罵白、罵韓國瑜、罵傅崐萁。要限制發言時間，柯建銘第一個跳出來說「怎麼可以限制立委發言時間，那是他的權力」，讓他回覆，又回到第一點從盤古開天講起，再來一遍，總預算協商繼續擱置。

陳暉說，這樣的狀況已經好幾天了，有興趣的朋友可以打開國會頻道來看，如果真的要解，可能只有韓國瑜取得「尾獸之力」，打斷老柯施法，直接一案案開始討論開過去，才有可能進行下去吧。

「無限月讀」一詞出自日本漫畫「火影忍者」，意指看到事情不斷重覆的情況。

國民黨 柯建銘 民進黨 立法院 韓國瑜 黃國昌

延伸閱讀

韓國瑜吐苦水「協商硬」 賴清德勸：多和柯建銘喝咖啡

嗆柯建銘只想統刪 國民黨濃縮提案不背拖延總預算的鍋

獨／總預算案朝野協商零進度 國民黨團啟動黨內協商

柯建銘冗長發言引不滿 韓國瑜：不能讓你發言了

相關新聞

批在野刪預算導致「五大弱化」 卓揆：審查預算非宣洩情緒

在野黨立院黨團表態大幅刪減各部會今年度文宣及業務費，行政院長卓榮泰列舉相關通案刪減將造成國家「五大弱化」；他強調，審查預算絕對不是宣洩情緒或報復性審查，將使國家帶來極大不安，也嚴重危害人民福祉，盼朝野理性合作，為人民福祉努力。

卓榮泰批朱立倫對預算指指點點 國民黨反嗆情勒全民

在野黨立院黨團表態大幅刪減各部會今年度文宣及業務費，行政院長卓榮泰批評國民黨主席朱立倫近期大辣辣對台電預算、媒宣費指指點點，「難道又想回到黨國時代，用黨來指揮一切？」國民黨反嗆，黨團黨部共同為監督國家預算努力，才是不需要卓榮泰指指點點。

憂反詐媒宣費遭刪衝擊打詐 內政部：等同向詐團投降

在野擬大刪今年文宣費，行政院長卓榮泰憂心政府無法宣傳打詐，民眾防範意識難以建立，助長詐欺集團擴大危害社會。行政院打擊詐欺指揮中心指揮官、內政部次長馬士元說，警方曾發現某詐團半年內投放2.5億廣告詐騙，反觀內政部僅編列2.3億反詐片預算，若將所有反詐媒宣費刪除，等同向詐騙集團投降。

撇刪預算刪到部會癱瘓 林思銘：民進黨在野也刪一堆

國民黨立院黨團書記長林思銘今日發出聲明，指近日有特定媒體下標以及特定社群網站粉絲專頁，造謠針對農業部預算提案相關事項。林思銘表示，刪除或凍結預算提案送出委員會後，他須以書記長名義簽名，民進黨是在野時，總預算也是先提案刪了一大堆，經協商後再議。

總預算協商零進度 韓國瑜：柯建銘一個人跳水上芭蕾38分鐘

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商總預算，民進黨團總召柯建銘一開場又繼續冗長發言、連轟近40分鐘，韓國瑜無奈又冒金句形容，「柯建銘自己一個人跳水上芭蕾跳了38分鐘」，最後朝野協商又不歡而散，全程零進度，韓國瑜宣布散會。

嗆朱立倫指名砍台電補助 卓榮泰：想重返黨指揮一切？

在野黨立院黨團表態大幅刪減各部會今年度文宣及業務費，國民黨主席朱立倫更點名砍光台電2000億撥補經費及大內宣預算。行政院長卓榮泰批評，「難道又想回到黨國時代，用黨指揮一切」，但弱化國家絕非中華民國台灣政府未來應有面貌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。