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性平預算剩3000元 性別團體轟立委提案不專業、缺監督品質

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
彩虹平權大平台、台灣性別平等教育協會、同志家庭權益促進會、同志諮詢熱線今聯合聲明呼籲各黨團朝野協商就性平業務提出更建設性的預算監督提案，而非毀滅性地刪除公務預算。圖/彩虹平權大平台
彩虹平權大平台、台灣性別平等教育協會、同志家庭權益促進會、同志諮詢熱線今聯合聲明呼籲各黨團朝野協商就性平業務提出更建設性的預算監督提案，而非毀滅性地刪除公務預算。圖/彩虹平權大平台

昨傳出國民黨立委徐欣瑩、許宇甄、牛煦庭提出刪除行政院性別平等處性別平等業務近全數預算，從1627萬3千元刪至僅剩3千元。彩虹平權大平台、台灣性別平等教育協會、同志家庭權益促進會、同志諮詢熱線今聯合聲明強烈反對此預算提案，呼籲各黨團朝野協商就性平業務提出更建設性的預算監督提案，而非毀滅性地刪除公務預算，讓台灣亮眼的性平發展無以為繼。

性別團體聲明指出，多元性別相關團體2023年6月曾提出史上第一份「同志政策白皮書」，就「校園及教育」、「職場」、「親密關係與家庭」、「醫療與社會福利」、「社會及政治」五大層面向總統及立委候選人喊話，期待性別平等相關政策能有更完善的推展；除選前拜會各政黨，選後也帶著政策白皮書拜會本屆立院各黨團，國民黨團、民進黨團都給予正面回應

聲明進一步指出，性平相關的修法跟政策推進，需要的不僅是立委及黨團的監督，更需要足夠資源支持，若將公務預算全數刪除，無法進行相關的統計數據整理、政策研究、討論等，將導致未來一整年性別平等政策的停擺，因此團體強烈反對近全數刪除性別平等業務預算的提案。

除彩虹平權大平台等4團體，婦女新知基金會昨也批評，徐欣瑩所提、牛煦庭、許宇甄連署的預算提案，明顯空洞、缺乏監督品質，顯示立委們對台灣性平體制的治理、分工與權責關係毫無概念，提案亦無指出政院性別平等處應朝哪些方向改進、改進的進度回報期限為何，便直接把預算刪到只剩3000元，顯然只是為刪而刪。

性別團體強烈向立院朝野黨團呼籲，切勿三讀通過刪除近乎全額的性平業務預算提案，應以合理、專業的監督態度，提出具建設性的審議預算提案，推動性平業務有更好的發展。同時，也邀請所有關心性別平等議題的公民，透過電話或是社群媒體跟自己選區的立委聯繫，表達反對此類提案的，不要讓今年的性別業務被迫全數停擺。

同志 性別 性平 親密關係

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