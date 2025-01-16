性平預算剩3000元 性別團體轟立委提案不專業、缺監督品質

昨傳出國民黨立委徐欣瑩、許宇甄、牛煦庭提出刪除行政院性別平等處性別平等業務近全數預算，從1627萬3千元刪至僅剩3千元。彩虹平權大平台、台灣性別平等教育協會、同志家庭權益促進會、同志諮詢熱線今聯合聲明強烈反對此預算提案，呼籲各黨團朝野協商就性平業務提出更建設性的預算監督提案，而非毀滅性地刪除公務預算，讓台灣亮眼的性平發展無以為繼。

性別團體聲明指出，多元性別相關團體2023年6月曾提出史上第一份「同志政策白皮書」，就「校園及教育」、「職場」、「親密關係與家庭」、「醫療與社會福利」、「社會及政治」五大層面向總統及立委候選人喊話，期待性別平等相關政策能有更完善的推展；除選前拜會各政黨，選後也帶著政策白皮書拜會本屆立院各黨團，國民黨團、民進黨團都給予正面回應

聲明進一步指出，性平相關的修法跟政策推進，需要的不僅是立委及黨團的監督，更需要足夠資源支持，若將公務預算全數刪除，無法進行相關的統計數據整理、政策研究、討論等，將導致未來一整年性別平等政策的停擺，因此團體強烈反對近全數刪除性別平等業務預算的提案。

除彩虹平權大平台等4團體，婦女新知基金會昨也批評，徐欣瑩所提、牛煦庭、許宇甄連署的預算提案，明顯空洞、缺乏監督品質，顯示立委們對台灣性平體制的治理、分工與權責關係毫無概念，提案亦無指出政院性別平等處應朝哪些方向改進、改進的進度回報期限為何，便直接把預算刪到只剩3000元，顯然只是為刪而刪。

性別團體強烈向立院朝野黨團呼籲，切勿三讀通過刪除近乎全額的性平業務預算提案，應以合理、專業的監督態度，提出具建設性的審議預算提案，推動性平業務有更好的發展。同時，也邀請所有關心性別平等議題的公民，透過電話或是社群媒體跟自己選區的立委聯繫，表達反對此類提案的，不要讓今年的性別業務被迫全數停擺。