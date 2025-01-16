批在野刪預算導致「五大弱化」 卓揆：審查預算非宣洩情緒

在野黨立院黨團表態大幅刪減各部會今年度文宣及業務費，行政院長卓榮泰列舉相關通案刪減將造成國家「五大弱化」；他強調，審查預算絕對不是宣洩情緒或報復性審查，將使國家帶來極大不安，也嚴重危害人民福祉，盼朝野理性合作，為人民福祉努力。

卓榮泰今率行政院發言人李慧芝、國科會主委吳誠文、經濟部長郭智輝、陸委會主委邱垂正、通傳會代理主委陳崇樹、國防部副部長柏鴻輝、內政部次長馬士元、法務部次長徐錫祥、農業部次長胡忠一、數發部次長林宜敬，說明114年中央政府總預算相關說明。

卓榮泰指出，總預算目前仍在國會審議，在野黨團提出諸多不合理的預算刪減案，嚴重影響政府施政、國家重大發展，讓國人福祉權益受到極大威脅；如同賴總統上午接見朝野赴美代表團時所說，當前台灣最重要的就是團結，對外應團結一致，國內更期待朝野理性合作，共同為人民福祉努力。

卓榮泰表示，今年已開始大半個月，但總預算遲遲未審查完畢，中央政府運作出現諸多不確定的情況，近期部會首長密集與立院協商，卻看見在野黨團一下子提出3000多件案件，進行大福刪減、凍結中央政府總預算。

「審查預算絕對不是宣洩情緒，或是報復性審查，將使國家帶來極大的不安，也對人民福祉產生重大危害。」卓榮泰呼籲，立法監督行政，是憲法給國會的權力，但監督、審查預算的權力要審慎行使，應該建立在福國利民政策上，以及對國家有益的方向上。

接著，卓榮泰稱當前預算統刪案將造成國家「五大弱化」，首先，弱化國家整體競爭力，讓競爭國有迎頭趕上的機會；第二，弱化維護國家安全的國防實力，讓敵對勢力有機可乘，繼續擴大侵擾台灣；第三，弱化科技發展、維持優勢實力，將使國家喪失繼續進步、維持民主供應鏈的重要關鍵地位。

卓榮泰續指，第四，弱化公務員工作績效、學習進步及服務人民的各項人力，通案性大幅刪減和凍結業務費、事務費、設備費及水電費，影響公務人員工作及服務民眾績效和場域合理性，刪減旅運費，會讓台灣失去國際鏈結、學習進步機會，連國內旅運費都刪剪，將使中央、地方合作溝通，跟公民團體各項合作會失去種種機會。

卓榮泰提到，第五，弱化政府與人民溝通說明重大政策的能力，通案大幅刪減媒體宣傳費，讓政府無法透過媒體澄清說明各項重大政策，更嚴重的是，會助長錯假訊息橫行，更大危害國家社會。

卓榮泰強調，上述五項弱化，將使政府在公共建設、打詐、治安、農業發展、經濟發展都可能面臨停擺，行政院經濟發展委員會所做各項決議，其中如中小微企業多元振興方案、長照3.0、提升薪資方案、青年海外百億圓夢基金等，無法從現在開始逐步推動。

而全社會防衛韌性安全、強化國家對天災緊急應變和社會韌性，也因為預算不合理刪減可能停滯。卓榮泰強調，政府必須全力捍衛政府正常運作、人民正常運作，捍衛國家長期競爭力。