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砍部會業務費傷區域藍委？王鴻薇：地方補助一毛不減

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

國民黨於本屆立法院重回國會多數，此次審議預算，刪減、凍結預算的幅度常引民進黨回擊，稱國民黨刪減業務費後，將令政府關門，各項津貼、補助或建設受損等。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇說，這次只刪業務費，所有補助、建設給地方的一毛都沒有刪，「民進黨常挪用業務費」。

傳國民黨立委提案大砍部會業務費，數位發展部、國家通訊傳播委員會（NCC）、陸委會業務費減為1元，農業部也在「1元」行列裡。

相關消息傳出後，農業部立刻表示，農業部業務費涉及老農福利津貼申領及核發等，目前請領老農福利津貼約52萬人，農民職業災害保險在保人數為34.5萬人，若刪減至只剩1元，將大幅衝擊農民生計及農民工作保障，並造成各項農政業務推動、服務陷入停擺危機，將是史無前例地讓政府機關關門。

有藍營人士說，目前沒有收過什麼反對意見，事實上「法律義務支出」本就不該刪減，例如各式津貼、弱勢補助，可以刪減、凍結的應都是「非法律義務支出」的部分。業務費被刪減到剩下1元，公務員可能最高興，沒錢可做事，但薪水照領。民進黨利用一般人不懂預算，不斷造謠抹黑。至於業務費是否涉及津貼、補助，要看提案如何撰寫，通常不涉津貼、補助。

王鴻薇表示，民進黨現在是全部黑，這次只刪業務費，所有補助、建設給地方的一毛都沒有刪，業務費都是民進黨在用，但一般人不清楚，以為真的刪到只剩下1元。民進黨常常挪用業務費，去做一些事情。像這次在野黨要砍行政部門的媒體宣傳費，民進黨也沒有太大動作反對，因為很多都用業務費支應，業務費才是這些部會本部可以動用的。

王鴻薇指出，預算永遠是要談判協調，有來談的這些單位，譬如媒宣費，可以幫忙爭取，因確實有些單位的媒宣費不是在野黨要砍的類型。例如交通部公路局的媒宣費集中於警廣，這就不需要砍。

國民黨立委賴士葆說，大家都說這次砍預算非常好，像陸委會完全沒有功能，來台灣的要修理，去大陸的也要修理，這些里長都拍手叫好，陸委會變成第二個情治單位。里長去完大陸，回來被約談，從早上7時到下午4時，大家義憤填膺，「我們這樣刪，大家都是拍手叫好」。

NCC 國民黨 民進黨 王鴻薇 農業部 陸委會

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