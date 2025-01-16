拚順利三讀！藍自砍提案 蔡易餘：我們沒有拖延理由
立法院本會期下周休會，朝野原定從昨起密集協商總預算案，但朝野爆發口角，最終立法院長韓國瑜表示今繼續。由於總預算原提案共3千多案，為確保順利三讀，國民黨團今一早啟動黨內協商。民進黨立院黨團書記長蔡易餘強調，藍白提出一堆瞎提案，「不先討論處理原則，根本無法有效率處理。」
昨天因民進黨立院黨團總召柯建銘協商時發言，引發國民黨立院黨團副書記長王鴻薇不滿，朝野爆發激烈口角，最後不歡而散。國民黨團今一早發佈甲級動員，啟動黨內協商，凝聚共識減少案量，避免被民進黨拖延時間。
對此，蔡易餘表示，柯建銘總召是希望先討論原則性的通案處理。蔡強調，民進黨根本沒有拖延的理由，藍白提出3千多案，「又一堆瞎提案，不先討論處理原則，根本無法效率處理。」
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