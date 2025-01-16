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嗆柯建銘只想統刪 國民黨濃縮提案不背拖延總預算的鍋

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜昨日下午召集朝野黨團協商，研商「114年度中央政府總預算案」等案，散會後民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）搭電梯離開。記者林伯東／攝影
立法院長韓國瑜昨日下午召集朝野黨團協商，研商「114年度中央政府總預算案」等案，散會後民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）搭電梯離開。記者林伯東／攝影

昨日立法院韓國瑜主持的朝野協商不歡而散，協商主題涉及中央政府總預算案之處理，由於距離會期結束時間非常接近，在野黨共提約3千個刪減或凍結預算案，若處理不及，恐會被執政黨批延宕總預算。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇說，會將數量眾多的案子濃縮，變成幾個案子來處理。

韓國瑜昨日召集朝野協商，民進黨立院黨團總召柯建銘被在野黨質疑冗長發言，更與王鴻薇爆發口角。柯建銘甚至嗆國民黨團總召傅崐萁，「你要限制我講話，除非把我打死，寧鳴而死，不默而生！」

今早國民黨團甲動，針對114年度總預算刪減、凍結提案，依照委員會別分8組進行黨內協商。從上午9時起，一直排到下午為止，先刪減整理出藍營立委要的提案，再去跟民眾黨協調，好在院會時能加速表決。

王鴻薇說藍營提案多的會自己減量，民進黨一副要表決的樣子，看藍營怎麼表3千個案子。朝野協商按照柯建銘的做法，就是不要協商，對立、對抗，再透過側翼黑在野卡總預算。

王鴻薇表示，柯建銘想爭取的就是統刪，譬如統刪300億，柯建銘在拖協商。國民黨也希望預算能過。有些可以談，有些就要用表決的方式。有些可以變成通案，變成一個案子來表決就好，譬如媒宣費可能有上百個案子，可以濃縮成一個案子，有個主決議來處理。

國民黨立委賴士葆說，民進黨明顯拖延。從昨天柯建銘的發言就知道，就是拖，讓在野黨沒有時間處理，處理不完，再來砲轟在野黨。柯建銘要搗亂總預算審查，因為刪太多，不能接受。「我們上有政策，下有對策，我們自己協商，把幾千案濃縮，看是否能變成幾個案子。」

傅崐萁 國民黨 朝野協商 柯建銘 王鴻薇 立法院 韓國瑜

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