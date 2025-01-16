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憂總預算遭在野砍到見骨 卓榮泰11時30分開記者會說明

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者陳正興／攝影
行政院長卓榮泰。記者陳正興／攝影

立法院21日休會，朝野昨起密集協商114年度總預算案，在野提案刪減、凍結多項預算，除了刪光部會文宣費外，甚至有3個部會業務費只剩1元，引發熱議。行政院卓榮泰今偕發言人李慧芝及數名部會首長親上火線，一同在行政院舉行記者會，說明總預算相關議題。

今年度總預算案是賴清德總統上任後首次編列，其中總預算歲入3兆1534億元、歲出3兆1325億元，雙創新高。支出比重最多的是社會福利，達8310億元，其餘依序為經濟發展支出5386億元，以及國防支出4674億元。

立法院昨起展開馬拉松式朝野協商總預算，力拚21日休會前完成總預算案三讀。藍白黨團鎖定部會文宣費大砍預算，國民黨團提案全數刪除各部會媒體文宣費，數發部NCC陸委會業務費刪減至1元；民眾黨團提案大砍10總預算，行政院與農業部的特別費全刪光。

民進黨團認為，在野黨發動預算恐怖攻擊，意在癱瘓國家，無差別的傷害了全台灣的人民，黨團絕對捍衛到底。

行政院上午通知，卓榮泰、發言人李慧芝、國科會主委吳誠文、經濟部長郭智輝、陸委會主委邱垂正、通傳會代理主委陳崇樹、國防部副部長柏鴻輝、內政部次長馬士元、法務部次長徐錫祥、農業部次長胡忠、數位部次長林宜敬次長，將在上午11時30分於出席「114年中央政府總預算相關說明」記者會。

NCC 卓榮泰 國防預算 數發部 行政院 陸委會

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